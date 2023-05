Acasă în Banat: Ultimele zile de înscrieri pentru Color the Village

Cei care doresc să dea o mână de ajutor pentru a da strălucire unui sat din Banat, mai au la dispoziție numai câteva zile pentru a se înscrie la evenimentul Color the Village.

În perioada 8-10 iunie 2023, va prinde viață și culoare satul Valeapai, din județul Caraș Severin cu ajutorul voluntarilor inimoși care se vor reuni în cele 3 zile pentru a zugrăvi 30 de case.

Înscrierile pentru cei care doresc să participe ca voluntari se pot face până în data de 28 mai 2023 (inclusiv) pe site-ul proiectului: www.colorthevillage.ro.

Până în prezent, peste 400 de voluntari și-au anunțat participarea la eveniment, mai mult decât toată populația satului Valeapai.

„S-au înscris voluntari de toate vârstele, cu sau fără experiență, atât din zona noastră cât și din alte părți ale țării. Îi încurajăm pe toți să vină să descopere cât de multe pot face atunci când lucrează împreună cu alți oameni inimoși care vor să se implice, să schimbe fața satului românesc. Noi ne organizăm ca să-i primim pe toți, să avem toate materialele necesare și să oferim cele mai bune condiții pentru a ne îndeplini obiectivul de a zugrăvi 30 de case în 3 zile. Avem și o echipă mare la bucătărie care va găti mâncăruri locale timp de trei zile pentru toți participanții. Va fi cu adevărat un festival de voluntariat”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

În acest an, proiectul se bucură de sprijinul sponsorilor principali Azur România și Maxagro și este susținut de sponsorii ZF Group, Forvia-Hella, BRD, Agil, Monte Banato, Lăptăria cu caimac, Safe Fleet, Vitas România și Expodom. Partenerul principal al evenimentului este Primăria comunei Ramna.

Color the Village/Colorează Satul se află la a cincea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să contribuie la revitalizarea satului românesc și la punerea în valoare a arhitecturii tipice din zona Banatului.

