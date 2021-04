Acces gratuit pentru personalul medical la meciurile de acasă ale echipei Poli Timişoara, după ce se va permite accesul fanilor pe stadioane

Clubul de ligă secundă Politehnica Timişoara a decis să ofere acces liber personalului medical la meciurile de acasă ale alb-violeţilor, în baza legitimaţiei de serviciu şi pe termen nelimitat, din momentul în care se va permite din nou desfăşurarea partidelor cu spectatori în tribune, a anunţat clubul timişorean.

“De mai bine de un an de zile viaţa ne-a fost dată peste cap. Cu toţii am suferit sub o formă sau alta. Cei mai afectaţi dintre noi şi-au îndreptat speranţele către ei – cei din prima linie. Doctorii şi personalul medical s-au confruntat faţă în faţă cu ravagiile virusului, neajunsurile sistemului şi angoasa creată în această perioadă.

În spatele măştilor şi a echipamentelor de protecţie cu care s-au obişnuit de mult, salvatorii noştri sunt totuşi nişte oameni. Iar din păcate eforturile lor nu au fost mereu apreciate aşa cum meritau. Nedreptăţile din spaţiul public la adresa celor care acum ar trebui să fie consideraţi adevăraţi eroi nu ne pot lăsa impasibili.

Clubul nostru a încercat de la începutul pandemiei, prin mijloacele sale, să vină în sprijinul spitalelor. Şi chiar dacă gestul nostru putea fi considerat o picătură într-un pahar cu apă, ne place să credem că a fost un exemplu despre cum ne putem ajuta în cadrul comunităţii. Acum, când încercăm să zărim “lumina de la capătul tunelului” şi sperăm să revenim într-un viitor cât mai apropiat la viaţa de dinainte, Politehnica Timişoara a decis să ofere acces liber personalului medical la meciurile de acasă ale alb-violeţilor, în baza legitimaţiei de serviciu şi pe termen nelimitat, din momentul în care se va permite din nou desfăşurarea partidelor cu spectatori în tribune!”, a transmis clubul timişorean.

