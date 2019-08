Accident cu final neașteptat, la Recaș – Foto

Un accident în care au fost implicate două mașini a avut loc vineri, la Recaș. Accidentul a fost provocat de șoferul unui Mercedes, care, circulând pe strada Bacus, nu a respectat semnificația indicatorului rutier “Stop” de la intersecția cu strada George Coșbuc. Mercedesul a în coliziune cu un BMW care circula pe drumul cu prioritate.

În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto din BMW care a fost transportat de ambulanța la Spitalul Clinic Municipal Timișoara.

Polițiștii au aflat cu stupoare în urma testelor efectuate de medici că șoferul BMW-ului, un tânăr din Recaș, în vârstă de 22 ani, se afla sub efectul substanțelor psihoactive, respectiv THC (CANABIS). Prin urmare, deși nu a avut nici o vină în accidentul în care a fost implicat, tânărul are acum dosar penal pentru conducerea sub efectul substanțelor interzise.

