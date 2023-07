Accident cu un mort și patru răniți la ieșirea de pe Autostrada A1 Nădlac-Timișoara de la Orțișoara

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 3:30, în dreptul localității Orțișoara, la coborârea de pe Autostrada A1 Nădlac – Timișoara, a avut loc un accident între un autoturism și un microbuz. În urma impactului conducătorul autoturismului a murit, iar patru oameni au fost răniți. Ambele autoturisme sunt marca Renault.

„In accidentul rutier au fost implicate un autoturism, in care se afla doar conducatorul si un microbuz de transport persoane, in care se aflau 6 persoane. In urma accidentului au rezultat 5 victime, dintre care, una a ramas blocata in autoturism (conducătorul autoturismului). Aceasta a fost extrasa in stare de inconstienta. Echipajele medicale SMURD au transportat o femeie si un barbat la spital, cu traumatisme la membrele inferioare. Ambulantele SAJ au transportat doua victime la spital, iar pentru conducatorul autoturismului, din nefericire, medicul SAJ a declarat decesul”, au transmis rerpezentantii ISU Timis.

