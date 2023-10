Accident grav în Timiș. O șoferiță a ajuns la spital

O persoana a fost ranita miercuri dimineata in urma unui accident de circulatie petrecut la intersectia strazii Hezerisului cu soseaua de centura a municipiului Lugoj.

Accidentul s-a produs dupa ce o soferita care se deplasa din directia Hezeris spre Lugoj nu s-a asigurat la intrarea in intersectie. Masina condusa de femeie a fost lovita in plin de un autoturism care se deplasa regulamentar. Imediat dupa impact, la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de salvare. Pompierii lugojeni au fost nevoiti sa intervina pentru a o scoate pe femeia care a provocat accidentul dintre fiarele masinii. Soferita a fost predata echipajelor de ambulanta in stare de inconstienta. Ranit a fost si soferul nevinovat insa acesta a primit ingrijiri medicale si a refuzat sa mearga la spital, ranile acestuia fiind minore. Politistii au demarat o ancheta la locul accidentului care sa stabileasca exact cum s-a produs accidentul.

