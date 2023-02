Accident grav la Belinț, provocat de un tânăr care a adormit la volanul unei camionete

Un tanar sofer, a provocat un accident grav, pe DN6, la Belint. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. Martorii sustin ca soferul vinovat de producerea accidentului ar fi adormit la volan, scrie lugojinfo.ro.

“Un barbat, in varsta de 22 de ani, a condus o camioneta pe DN6, in localitatea Belint din judetul Timis, dinspre Caransebes spre Timisoara, iar la kilometrul 510+400 de metri, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 55 de ani, care circula regulamentar, dinspre Timisoara spre Caransebes. In urma impactului, a rezultat ranirea unei femei, in varsta de 46 de ani, pasagera in autoturismul condus de femeie. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. A fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”, au anuntat politistii.

Femeia ranita a fost transportata la spitalul din Lugoj si mai apoi, a fost transferata la Timisoara.

