Accident grav, pe DN 59. Două femei și un copil de trei ani au fost răniți

Accident, marți dimineața, pe DN 59, Timișoara – Șag, intersecția cu drumul județean spre Foeni. Un bărbat de 44 de ani, care venea dinspre Șag pe Timișoara, a intrat pe contrasens, într-o curbă la dreapta, lovind o mașină condusă regulamentar de o femeie în vârstă de 26 de ani.





În urma impactului, șoferița și un copil de trei ani au fost răniți. De asemenea, a fost rănită o pasageră din mașina șoferului vinovat.

”Un barbat in varsta de 44 de ani a condus un autoturism dinspre Sag inspre Timisoara, iar, la un moment dat, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul autoturismului, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie in varsta de 36 de ani. In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv o femeie in varsta de 44 de ani, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 44 de ani, si femeia in varsta de 36 de ani, impreuna cu un pasager in varsta de 3 ani, din autoturismul acesteia. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”, au transmis reprezentantii IPJ Timis.

