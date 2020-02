Accident grav pe DN 68A în zona Coșevița. Două persoane au rămas încarcerate după ce un autoturism a fost lovit de un autotren. A fost solicitat și elicopterul SMURD – Foto

Accident grav, joi seara, pe DN 68A in apropierea localitatii Cosevita in care au fost implicate un autoturism si un autotren care transporta carne.

În urma impactului, doua persoane aflate în autoturism sunt încarcerate, fiind ranite grav, iar o a treia persoana a suferit leziuni usoare. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru interventie.

“Un barbat in varsta de 33 de ani a condus un autoturism pe DN 68 A, iar la un moment dat, la km 49 + 100 din cauza neadaptarii vitezei, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul autoturismului si a patruns pe contrasens izbindu-se de un autotren ce circula regulamentar din sens opus, condus de un barbat in varsta de 52 de ani. In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv barbatul in varsta de 33 de ani, un tanar in varsta de 21 de ani si o tanara in varsta de 20 de ani, pasageri in autoturism. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa”, a anuntat IPJ Timis, confrom lugojinfo.ro.

