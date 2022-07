Accident grav pe drumul dintre Lugoj și Făget

Trei persoane au fost ranite vineri pe drumul dintre Lugoj si Faget.

Politistii au anuntat ca soferul unui autoturism in varsta de 50 de ani, care circula din directia Lugoj spre Faget, a adormit la volan, a patruns pe contrasens si a lovit in plin un autoturism care circula regulamentar si era condus de o femeie in varsta de 27 de ani. Mai multe echipaje de salvare de la Lugoj au intervenit la locul accidentului. Pompierii au scos victimele din masini si le-au predat medicilor. Politistii din Faget au demarat cercetari intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Sursa: Lugoj Info.ro

Comentarii

comentarii