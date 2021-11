Accident între o mașină și un tramvai, în Piața Traian din Timișoara

Sâmbătă, 27 noiembrie, în jurul orelor 10.30, o mașină a lovit un tramvai chiar în stația din Piața Traian. Martorii evenimenului ne-au spus că școferul părea „cam băut”, lovind tramvaiul cât timp încerca să îl depășească.

UPDATE: Reprezentanții ISU Timiș transmit că implicată în accident a fost și ambulanța TopMed care se observă în a doua imagine. Accidentul a avut o singură victimă, care prezenta zgârieturi la nivelul feței.

„În urma apelului pe SNUAU 112, am fost informati despre producerea unui accident rutier in Timisoara, P-ta Traian, intre un tramvai si doua autoturisme dintre care o ambulanta TopMed transport dializa. S-a intervenit cu un Apic si un Smurd din cadrul Detasamentului 1, sase subofiteri. In tramvai se aflau aproximativ 20 de persoane iar in autoturisme se aflau soferii si pacientul. In urma accidentului a rezultat o singura victima, constienta care prezinta escoriatii la nivelul fetei, preluata de catre o ambulanță SMURD”, transmite Elena Megherea, purtător de cuvânt al ISU Timiș.

