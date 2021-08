Accident pe autostrada Timișoara – Lugoj. Trei persoane au fost rănite, o femeie fiind încarcerată

Accident intre o masina si un tir, in zona localitatii Topolovatu Mare, la iesire de pe autostrada A1 in Timis, sambata dupa-amiaza. Trei persoane au fost ranite, iar o femeie a ramas incarcerata după ce un autoturism a intrat in plin intr-un ti

„Coliziunea a avut loc intre un autoturism si semi-remorca unui tir. In accident au fost implicate 5 persoane adulte. La sosirea salvatorilor la fata locului, s-a constatat ca o persoana de sex feminin era incarcerata. S-au efectuat manevre pentru extragerea femeii care ulterior, a fost predata echipajelor medicale in vederea transportului la spital. Pentru trei persoane, doi barbati si o femeie, pasageri in autoturism, care erau conștiente, cooperante s-a realizat monitorizarea medicală, la fața locului, de catre echipajele de urgenta. In urma evaluarii medicale, s-a dispus transportul celor trei la spital, pentru ingrijiri medicale de specialitate”, au declarat, reprezentantii ISU Timis.

Comentarii

comentarii