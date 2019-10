Accident șocant la o fabrică din Timiș. Un muncitor a căzut într-o secție, prin tavan. A ajuns în stare gravă, la un spital din Timișoara

Momente de spaima pentru angajatii unei fabrici de pe strada Tapiei. Muncitoarele de la sectia de brodat s-au trezit la un moment dat cu un barbat care a cazut peste masinile de cusut. Dupa cateva minute de soc, angajatele fabricii si-au dat seama ca barbatul, care a ajuns in sectie prin tavan, este un muncitor care lucra la acoperisul fabricii si si-au anuntat imediat superiorii. Barbatul a fost transportat urgent la spitalul din Lugoj, insa din cauza multiplelor leziuni, medicii au decis transferul lui la o clinica medicala din Timisoara. Politistii au inceput o ancheta alaturi de inspectorii ITM, pentru a stabili daca au fost respectate normele de protectie si siguranta in munca. IPJ Timis a anuntat ca cercetarile se desfasoara intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, scrie lugojinfo.ro.

