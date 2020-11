ACS Poli Timișoara – clasarea pe podiumul seriei a 8-a este dublată de de șapte victorii consecutive

ACS Poli Timișoara susține că nu a avut oportunitatea să evalueze calitatea lotului în primăvara acestui an, însă am avut șansa de a-i vedea pe băieții antrenați de Silviu Bălace la lucru în această toamnă – și am avut ce vedea!

Clasarea pe podiumul seriei a 8-a este dublată de alte borne deosebite atinse în această toamnă, anume seria de șapte victorii consecutive, nou record al clubului în era modernă, dar și victoria cu 7-0 în fața Avântului din Periam, un scor record în ultimii opt ani de zile. Rezultatele obținute sunt cu atât mai remarcabile cu cât cu toții trecem printr-o perioadă foarte dificilă, în care viețile noastre au întâmpinat dificultăți deosebite.

Dacă în urmă cu un an, vârsta medie a echipei a fost de doar 19,6 ani, lotul s-a dovedit prea fraged pentru a face față la nivelul competițional al Ligii a 3-a. Prin completările aduse în primăvară și în vară, media a crescut la 23 de ani, dar echipa s-a bazat în continuare aproape exclusiv pe jucători din zonă sau juniori proprii.

Excepția este marocanul Salhi Ouadie, mijlocaș care s-a impus repede în primul unsprezece al formației noastre. Cel mai tânăr jucător folosit a fost David Bălace, care a împlinit 16 ani în luna iunie a acestui an, în vreme ce cel mai vârstnic a fost căpitanul Dănuț Bilia, la 35 de ani. Liga a 3-a a fost întinerită în ansamblul ei, vârsta medie a seriei noastre fiind de puțin peste 22 de ani, față de 24,2 ani sezonul trecut.

Alb-violeții au un singur integralist în acest tur de campionat – pe veteranul Dănuț Bilia, care a evoluat toate cele 900 de minute ale campionatului de toamnă. Alți trei jucători au evoluat în toate partidele, anume Sinișa Sporin (820), Claudiu Matiș (788) și Marius Călin (719), multe minute fiind și în dreptul lui Mihai Hecsko (809) sau Michel Rosenblum (785), ambii cu nouă prezențe.

Acest nucleu a fost esențial pentru constanța echipei, dar la fel de important a fost că jucătorii care au intrat fie ca rezerve, fie în sistem de rotație, s-au ridicat la nivelul echipei.

Băieții de la ACS Poli Timișoara au înscris de 21 de ori în această parte a campionatului, fiind pe locul patru ca număr de goluri marcate și pe locul doi la numărul de goluri primite, doar opt.

Golgheterul echipei este Claudiu Matiș, care a înscris de opt ori în campionat (fiind pe locul doi ca număr de goluri în seria noastră), iar acesta a bifat și cele două reușite din Cupa României conform raportului de arbitraj. Călin și Bilia au înscris de câte trei ori, Sporin și Hecsko de câte două, iar Dincă și Daminescu au marcat fiecare un gol. În ceea ce privește pasele de gol, Călin a oferit cinci assist-uri, tânărul Toboșaru trei, Mitre două, iar Sporin, Peter, Matiș, Hecsko și Popa câte unul.

Anul trecut jucătorii primeau 34 de cartonașe galbene în primele cincisprezece partide, cât și opt cartonașe roșii. În acest sezon, au contabilizat 19 cartonașe galbene, dintre care patru au dus la cele două eliminări suferite (Salhi cu Fortuna și Hecsko la Dumbrăvița). Salhi a și văzut de patru ori cartonașul galben, Hecsko de trei, în vreme ce Sporin, Matiș și Bilia de câte două ori. Detalii aici: https://www.acspoli.ro/statistica-sezonului-de-toamna-2020

Comentarii

comentarii