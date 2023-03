Acțiunea ”Ghilotina!”, varianta Arad! ”Firmele nu înțeleg de vorbă bună!”

Ilie Cheșa, viceprimarul Aradului, a ieșit de mai multe ori public să atragă atenția firmelor care furnizează servicii de telefonie, internet, televiziune prin cablu, să respecte legislația, atunci când amplasează cabluri, fire, tuburi, pe domeniul public sau pe clădiri.

”În 2022, am avut întâlniri cu reprezentanții firmelor în domeniu, în cadrul cărora am solicitat să se pună în legalitate, să îndepărteze cablurile vechi de pe clădiri și să găsească soluții pentru ca imobilele din oraș să nu mai fie „împodobite“ ca un pom de Crăciun, cu tot felul de fire, tuburi etc.

Din păcate, observ că firmele respective nu înțeleg de vorbă bună și e nevoie să venim cu măsuri care să-i oblige să respecte imaginea Aradului. În ultimele luni, specialiștii din primărie au lucrat la un proiect de hotărâre, prin care vom stabili cât de curând o serie de reglementări, care să ne scape definitiv de calvarul cablurilor de pe clădiri. E timpul ca furnizorii de servicii să nu-și mai bată joc de Arad, pentru că o vor face pe riscul și cheltuiala lor. Nu vă mai bateți joc de Arad” – este mesajul lui Ilie Cheșa, viceprimarul Aradului.

Acțiunea ”Ghilotina!”, varianta Arad, poate va avea succes, așa cum a avut și în Timișoara!

Comentarii

comentarii