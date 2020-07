Activistul civic Ilie Sîrbu va candida ca independent la funcția de primar al Timișoarei

Activistul civic Ilie Sîrbu, fondatorul Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei, a anunțat că va candida, ca independent, pentru funcția de primar al Municipiului Timișoara și la cea de consilier al Consiliului Local Timișoara.

Membrii asociației au anunțat că se vor implica în acțiunea de strângere de semnături necesare pentru a intra în cursa electorală.

”Vă anunț faptul că am decis să-mi asum candidatura pentru funcția de primar al Municipiului Timișoara. Am luat această hotârâre, după o îndelungă cumpătare, la îndemnul membrilor și simpatizanților Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei. Implicarea mea în campania electorală se datorează și faptului că administrația locală și-a arătat adversitatea față de moștenirea patrimoniului cultural local, considerându-l neînsemnat. Consider că, atâta timp cât politica locală nu este orientată spre păstrarea identității Timișoarei, promovarea transparenţei decizionale a autorităţilor, cât și susţinerea dreptului cetăţenilor de a fi consultați în legătură cu deciziile importante ale orașului, respectul faţă de diversitatea culturală, o viziune clară în dezvoltarea Timișoarei, decizia de a candida la funcția de primar al Municipiului Timișoara este întemeiată”, spune Ilie Sîrbu.

