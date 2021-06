Actorii din Lugoj revin pe scenă cu un spectacol pentru angajații Spitalului Municipal ,,Dr. Teodor Andrei”

Ca urmare a noilor măsuri de relaxare a restricțiilor anti-Covid, adoptate de autorități începând cu 1 iunie 2021, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj își reia activitatea, după o lungă pauză impusă de pandemie, prin prezentarea unui prim spectacol de teatru. Astfel, actorii Teatrului Municipal ,,Traian Grozăvescu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj vor oferi angajaților Spitalului Municipal ,,Dr. Teodor Andrei” Lugoj comedia de mare succes ,,Haide, ucide-mă, dragoste!”, de Aziz Nesin, în regia Mariei Voronca, marți, 8 iunie 2021, de la ora 19, în Sala Teatrului, în semn de respect și recunoștință pentru efortul și sacrificiul dovedit în lupta cu noul coronavirus SARS-CoV-2, în toată această perioadă extrem de dificilă. Un al doilea spectacol cu această comedie va avea loc luni, 14 iunie 2021, de la ora 19, de data aceasta pentru publicul larg lugojean, biletele fiind puse în vânzare la Agenția Teatrului. Important de menționat este faptul că la ambele spectacole numărul de spectatori este limitat la 50 % din capacitatea sălii, iar purtarea măștii în interiorul Teatrului este obligatorie! Despre piesă și roluri, regizoarea Maria Voronca a declarat: „Am primit textul piesei de la un fost coleg de-al meu de la Turda. M-a tentat pentru că erau personaje puține, m-a tentat pentru că era comedie, m-a tentat pentru că știam câte ceva despre autor. Piesa este foarte lungă și bineînțeles că am „operat” în ea, pentru că nu rezistă , în ziua de azi, spectacole de peste două ore. Am „croit-o”, am conceput-o în așa fel încât să fie valabilă de dat publicului, adică să fie primită bine. Prima reprezentație a fost în 2006. De atunci, cei care au jucat rolul masculin s-au tot schimbat (inițial a fost Silviu Simonescu, urmat de Ovidiu Decean și, actualmente, Tudor Trăilă). Cele două actrițe (Ileana Căprariu și Lăcrămioara Bercean), parcă sunt „de acolo”, cu toate că ele fac o compoziție de vârstă și de caracter. Ce e foarte important este că fetele repetă și joacă cu multă dăruire. Eu am căutat să le deschid dorința de a se autodepăși, să nu rămână la suficiență, să vrei, întotdeauna, mai mult. Poate că nu întotdeauna m-au înțeles, dar eu mi-am făcut datoria să le „stârnesc” acest gând. În situația actuală, în care se vorbește despre desființarea Casei de Cultură a Municipiului, unde atât Tudor, cât și Ileana sunt angajați, chiar au destulă putere, încă, văd eu, dar ce o fi în sufletul lor… Ce să facem? Trăim aceste vremuri…”.

