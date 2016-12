Legea împotriva fumatului nu i-a impresionat prea tare pe reprezentanții unor societăți comerciale din Timișoara. Drept dovadă în unele locuri încă se fumează în spații închise. Este și cazul unui salon de coafura si frizerie amplasat la doi pași de Opera Națională acolo unde angajații le permit clienților să fumeze în incinta societății.

Cazul ne-a fost semnalat de unul o cititoare Ziua de Vest care ne-a și trimis pe adresa redacției imaginile surprinse. În poze pot fi observate două dintre clientele coaforului care stau la o masă și își savurează liniștite țigara. „Am sesizat și ISU Banat și sper că cineva să ia atitudine! O să atașez emailul scris către ISU: Bună ziua! Nu știu dacă mă adresez instituției potrivite, dar doresc să semnalez faptul că în centrul Timișoarei, în clădirea Modex se fumează cu nonșalanță în incinta clădirii. Ieri, în jurul orei 17 am fost să îmi iau copilul de la ora de sport! Merge acolo în cadrul programului after school pentru a face mișcare! Pentru a ajunge la etajul al doilea, toți copiii trebuie sa treacă prin fumoarul cucoanelor de la coafor și sa riște să pice pe geamul (deschis în permanență), aflat la nivelul solului! Am vorbit atât cu profesorul de sport și le-am spus și celor ce fumau pe hol că o să sesizez instituțiile abilitate în legătură cu acest lucru. Nu le pasă! Eu nu o să îmi mai las copilul să meargă la această oră de sport! De asemenea, voi sesiza și presa în legătură cu ce se întâmplat! Va atașez 2 poze cu doamnele, care fumau cu nonșalantă, deși acolo e un afiș cu fumatul interzis”, povestește cititoarea în e-mailul trimis pe adresa redacției.

Reprezentanții ISU Banat au trimis imediat în control un inspector însă acesta nu a depistat scrumiere sau mucuri de țigară în locația respectivă. Ei i-au anunțat însă pe reprezentanții instituției că vor reveni în control și dacă mai permit fumatul în locație riscă amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. De asemenea, angajații sau clienții prinși că fumează în spații închise pot primi și ei sancțiuni cuprinse între 100 și 500 de lei. Reprezentanții ISU Banat anunță că amenzi pe legea împotriva fumatului pot da toate instituțiile care fac parte din ministerul de interne dar și reprezentanții Poliției Locale care au și ei atribuții în acest sens. Din 17 martie și până în 30 noiembrie, la Timișoara, pompierii au aplicat 11 amenzi în valoare de 11.300 de lei pentru fumatul în spații închise.