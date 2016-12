2016 a fost un an al inovației și experiențelor inedite la McDonald’s. Lider al pieței restaurantelor cu servire rapidă din România, McDonald’s a continuat expansiunea și procesul de remodelare a restaurantelor din România.

La finalul anului, două restaurante din Brașov și Timișoara vor fi redeschise, în urma unei investiții de 6.5 mil lei, surprinzând clienții cu un design modern și inovator și cu câte o nouă cafenea McCafé.

Povestea McDonald’s în România a început în anul 1995, odată cu deschiderea restaurantului din magazinul Unirea București. De 21 de ani, milioane de clienți au vizitat restaurantele din întreaga țară, în care cei peste 4000 de angajați asigură atmosfera și surprizele pe care doar McDonald’s le poate pregăti pentru clienții săi.

Cele două restaurante din Brașov și Timișoara vor oferi clienților experiența unică pe care o trăiesc doar la McDonald’s, prin digitalizarea interacțiunii în restaurant și simplificarea modului în care interacționează în și cu restaurantele McDonald’s. Restaurantul din Timișoara s-a redeschis vineri, 23 decembrie, iar cel din Brașov își va primi din nou clienții începând cu 31 decembrie 2016.

“McDonald’s este despre inovare și calitate, scopul nostru a fost și va rămâne oferirea unei experiențe remarcabile clienților în restaurantele din întreaga țară. Ne dorim să le oferim de fiecare dată ceea ce promite brandul McDonald’s: o experiență deosebită pentru întreaga familie, servicii diverse și calitatea produselor. Remodelările pe care le-am avut în plan în 2016 și pe care le vom continua în 2017 sunt parte esențială a strategiei de dezvoltare pe termen lung, una dintre prioritățile pentru anul care urmează. A fost un an plin, dar prin curajul de a ne autodepăși în fiecare zi, McDonald’s a rămas locul preferat de luat masa al aproape 70 de milioane de clienți. Nu ne oprim aici, avem multe planuri și așteptăm cu entuziasm să vină 2017”, a declarat Daniel Boaje, Director General Premier Restaurants România

După capitală, Brașovul este primul oraș din România în care a fost deschis un restaurant McDonald’s, iar Timișoara este orașul de suflet care găzduiește una dintre cele două Case Ronald McDonald. Cele două restaurante remodelate vor surprinde prin design și prin noul sistem de operare menit să îmbunătățească experiența clienților în restaurante. Toate acestea, în aceeași atmosferă de familie cu care și-a obișnuit McDonald’s clienții.

Odată cu cele două redeschideri, McDonald’s vine în întâmpinarea clienţilor cu o nouă ofertă, valabilă doar în cele două restaurante Timișoara Orizont și Brașov Drive. La achiziţionarea oricăruia dintre produsele: sandviş Big Mac sau McChicken, băutură medie, porție medie de cartofi sau plăcintă, clienții primesc încă unul din partea casei, în perioada 23 – 28 decembrie în Timișoara și între 4 – 9 ianuarie în Brașov. În plus, clienții vor beneficia de oferte și la McCafé. La fiecare produs achiziționat în noile McCafé din Brașov și Timișoara vor primi vouchere și câte o cafea din partea casei.

Restaurantul McDonald’s din Brașov fost deschis în anul 1996, are o capacitate de 91 de locuri în interior și 120 de locuri pe terasă și primește zilnic peste 3500 de clienți.

Iar McDonald’s Orizont din Timișoara a fost deschis în 1997, cu 86 de locuri în interior și 104 pe terasă și este vizitat zilnic de peste 4000 de clienți.

Astfel, continuând planul de dezvoltare pe termen lung, McDonald’s încheie anul cu 68 de restaurante, 25 de cafenele McCafé, aproape 70 de milioane de clienți și miliarde de zâmbete oferite zi de zi clienților din România.