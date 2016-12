Ce vă puteți imagina că mănâncă, de Crăciun, o familie regală? Moştenitoarea tronului României, spre exemplu, va avea pe masă un curcan, iar la desert se va servi un deliciu culinar a cărui reţetă a fost moştenită de la Regina Ana.

Delicatesele de pe masa familiei regale pe masa de Crăciun sunt însă mult mai gustoase, totul arătând ca-n basme, cu farfurii poleite cu aur şi tacâmuri argintii.

Cu lumânări alese special pentru această ocazie, de către principesa Margareta, şi cu elemente decorative cumpărate încă din luna octombrie, “masa Regală” arată ca în cărțile de povești, deși unele produse au fost achiziționate din magazine obișnuite.

Aranjamentul floral a fost creat de către principele Duda, fiind alcătuit din flori din import, din Elveția, de la un magazin special.

Cu atât de multe aranjamente speciale, masa la care vor sta cei din familia regală va fi imbogăţită si cu mâncăruri deosebite, iar de acest lucru se va ocupa bucătarul Casei.

Pe masa vor fi bucate tradiționale, dar și specialități occidentale: un platou cu mezeluri, apoi un curcan mare, cu brocoli, conopida, morcov, păstârnac, ardei copt punem, castane. La desert, în bucătăria Castelului Regal de la Săvârşin, de Crăciun, se va găti o reţetă învăţată de la Regina Ana: un plain budding cu un sos special si savignionul.

În lipsa Regelui, care nu va ajunge nici în acest an la Săvârşin, din cauza problemelor de sănătate, în ziua de Crăciun, la masă vor sta cele două Principese, Margareta si Maria, alături de Principele Radu Duda si de familia fratelui acestuia, Dan Duda.

Cei care vor lua masa la castelul de la Săvârșin vor sta lângă bradul care anul acesta a fost âmpodobit de moştenitoarea tronului României, principesa Margareta. În 2016, culorile predominante din bradul Casei Regale sunt auriul şi roşu.

Îmbrăcată într-un costum cu elemente tradiţionale, compus dintr-o vestă moştenită de la Regina Mamă, Elena, şi o cămaşă primită de la Chişinău, Principesa Margareta le-a prezentat oaspeţilor principala atracţie de la Castel, bradul regal, împreună cu sora ei, principesa Maria.

Amândouă fiice ale regelui Mihai au împodobit pomul de Crăciun cu gândul la tatăl lor, care, spun acestea, se simte mai bine.

Bradul ales în acest an de familia regală a fost adus din Sibiu. El a fost instalat, ca întotdeauna, în salonul Castelului de la Săvârșin.

