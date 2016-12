În luna ianuarie, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi sub normalul perioadei local în regiunile nordice şi centrale, iar în restul teritoriului se vor putea situa în apropierea mediei climatologice: în Banat temperaturie vor varia între -2 grade şi 1 grad –a informat ANM.

Cantităţile totale de precipitaţii se vor situa peste media climatologică pe arii extinse în jumătatea de vest a ţării, iar rest vor fi apropiate de norme.

În februarie, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi apropiate de media climatologică în cea mai mare parte a ţării, exceptând, local, regiunile nordice şi centrale, unde se vor putea situa sub medie.

În Banat temperaturile vor fi in medie 0 -2 grade.

Cantităţile totale de precipitaţii vor avea o tendinţa spre excedent în centrul şi local vestul ţării, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de normele climatologice.

În martie, temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de normă în cea mai mare parte a ţării, posibil mai scăzute, local, în nord, centru şi vest.

În Banat, temperaturile vor fi între 4 -7 grade.

Cantităţile totale de precipitaţii se vor putea situa peste normele climatologice în cea mai mare parte a ţării.