Proprietarii de clădiri din Timișoara, în special cei ai clădirilor istorice, vor fi amendați și vor plăti impozite mai mari chiar și cu 500%, dacă nu vor reabilita fațadele imobilelor. Primarul Nicolae Robu a spus că ”nimeni nu are voie să aducă prejudicii de imagine orașului” și că proprietarii vor fi ”uscați în amenzi și în supraimpozitări”.

Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu (PNL), a declarat, marți, într-o conferință de presă, că începând cu 1 ianuarie va intra în vigoare supraimpozitarea proprietarilor de clădiri din oraș, în special cele istorice, care nu repară fațadele imobilelor, scrie News.ro.

Robu a precizat că proprietarii de clădiri vor primi și amenzi, dacă nu își îngrijesc imobilele, iar sancțiunile vor trebui achitate chiar dacă proprietarul va vinde locuința.

Astfel, proprietarii vor trebui să plătească impozite de cinci ori mai mari pentru un imobil neîngrijit și vor fi obligați să o renoveze, în acest sens existând o hotărâre de Consiliu Local votată în anul 2015 și care a fost numită de primar ”taxa de paragină”.

”Îi vom usca în amenzi și în supraimpozitări. Să fie clar, vom fi intoleranți, vom aplica mereu amenzile la maximum și supraimpozitarea la maximum pentru toți proprietarii care nu își îngrijesc, care nu își reabilitează clădirile, în primul rând în această zonă de maximă vizibilitate a orașului nostru. Nimeni nu are voie să aducă prejudicii de imagine orașului nostru”, a spus primarul.

Nicolae Robu le-a atras atenția timișorenilor că ar putea rămâne fără apartamente în cazul în care nu se vor conforma.

”Se va ajunge la executare silită. Condițiile sunt favorabile acum administrației publice locale și sper să înțeleagă toți proprietarii lucrul acesta. Se va ajunge direct la executare silită vizavi de cei care cumulează sume, fie ca supraimpozitare, fie ca amenzi și nu le plătesc. Și atunci nu e păcat să se ajungă la așa ceva? Pe de altă parte, cei care sunt amendați, oricum rămân cu obligația de a-și reabilita clădirile. De ce să plătească în plus și o amendă? Noi nu avem nevoie să facem venituri la bugetul local din amenzi. Mi-ar plăcea să nu fie cazul să dăm amenzi, ca să fiu corect înțeles, însă sunt intransigent. Dispozițiile sunt ca amenzile să se aplice la nivelul maxim și le-am dat personal în acest sens, pentru că țin prea mult la Timișoara ca să fiu îngăduitor și acum, dupa cinci ani cu cei care nu au recepționat toate mesajele mele în termeni amiabili”, a mai declarat primarul Timișoarei.

Robu a mai spus că în Timișoara sunt multe clădiri vechi, cu tencuială care se desprinde de pe fațade, el dând ca exemplu un episod când a fost la un pas să fie rănit de o bucată de tencuială.

”Sunt clădiri care prezintă chiar pericol public. Păi acei proprietari sunt chiar inconștienți? Ei nu își dau seama că pot ajunge să facă pușcărie, dacă cineva ajunge să îi fie afectată integritatea corporală? Doamne ferește, poate să își piardă viața cineva, dacă de pe unele clădiri cad bucăți mari de tencuială. Într-o zi eram în centrul istoric, mergeam spre mașină și la un moment dat a căzut o bucată de mortar, nu foarte mare, e adevărat, a căzut chiar în fața mea la doi metri. Nu cred că e nevoie ca să fie victime omenești ca să poată înțelege și acești proprietari că nu sunt chiar fiștecine”, a spus Nicolae Robu.

El a mai afirmat că, dacă proprietarii de clădiri din centrul istoric al Timișoarei nu vor putea suporta financiar cheltuielile pentru reparații ale locuințelor, atunci să le vândă.

”Nu oricine are proprietăți în această zonă și valoarea acestor proprietăți a crescut foarte mult după transformarea centrului nostru istoric. Drept urmare sunt diverse posibilități la îndemâna proprietarilor, dacă nu au lichidități, dacă nu se pot împrumuta să își reabiliteze clădirile, atunci pot să vândă altora care au, că nu cred că e o rușine să trăiești în altă parte decât în centrul istoric din Timișoara. Eu stau bine-mersi în cartierul Soarelui, mai la periferie, și mă simt foarte bine acolo, într-un bloc din perioada comunistă și nu am nicio problemă și ca mine majoritatea populației Timișoarei”, a spus Robu.

Primarul a adăugat că a dat dispoziții ca toate clădirile care aparțin Primăriei Timișoara să intre în reparații cât mai curând posibil.

Încă din anul 2015, consilierii locali din Timișoara au votat o hotărâre care va intra în vigoare în 1 ianuarie 2017, prin care proprietarii de clădiri și terenuri lăsate în paragină să fie amendați și supraimpozitați.

Astfel, a fost stabilit un sistem de calcul pe bază de punctaje, în care au fost incluse clădirile și terenurile lăsate în paragină. Persoanele care nu-și întrețin proprietățile riscă să plătească un impozit de cinci ori mai mare.

Dacă un teren rămâne necurățat timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an.

La clădiri însă există o diferențiere de impozitare în funcție de o grilă de evaluare a stării imobilelor. O comisie special instituită, de la Primărie, va evalua fiecare clădire și îi va acorda un punctaj. Vor fi calculate degradările la învelitoare, cornișe, streșini, jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie, iar la fațade - tencuiala, zugrăveala, tâmplăria, elementele decorative, la șarpantă, pereți. Inspectorii Primăriei vor face referire la degradări minore, degradări medii și degradări majore, iar în funcție de acestea se va aplica o supraimpozitare de 300%, de 400% sau cel mult 500%.

Reprezentanții Primăriei Timișoara au precizat că se va emite câte o hotărâre de Consiliu Local pentru fiecare clădire care va intra în grila de supraimpozitare.