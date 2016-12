Primarul PSD din Biled, Timiș, Cristi David, a făcut o mare surpriză locuitorilor comunei, cu prilejul sărbătorilor de iarnă și a oferit un spațiu nou Centrului de Permanență, condus de dr. Georgeta Rus.

“După 17 ani în care am făcut de una singură cele două centre medicale, fără să am absolut nici un ajutor, acum este pentru prima dată când primesc o mâna de ajutor! Primarul Biledului, Cristi David, s-a ţinut de cuvânt! Centrul de Permanentă Biled are un spaţiu nou!, excelenţă locaţie chiar în centru, lângă primărie! Mulţumesc, în numele colegilor mei şi în numele pacienţilor mei, domnule primar, pentru că aţi înţeles că atunci când oamenii v-au ales să conduceți o comună nu există culoare politică, ci doar binele cetăţeanului, aţi înţeles că eu întotdeauna m-am luptat pentru a face bine, că nu am eu nevoie de nimic, ci sătenii: femei, bărbaţi, copii, tineri, bătrâni, săraci, bogaţi, români, nemţi, rromi! Mulţumesc domnule viceprimar Gheorghe Baba, jos pălăria! Pentru felul în care aţi văzut cum stau lucrurile şi aţi găsit o soluţie! Mulțumesc consilierilor locali că au făcut echipă pentru Biled. Mulţumesc tuturor pacienţilor pentru că au încredere în mine şi îmi sunt întotdeauna alături! Şi, mai ales, mulţumesc echipei mele de medici şi asistenţi excelenţi pentru colaborare şi sprijin! Acum, aici, vreau în mod special să le nominalizez pe zânele bune din Biled, fără de care nu aş putea face nimic: dr. Lavinia Stanca, as. Lavinia Sabatino, as. Flavia Ioana, dar şi pe ceilalţi colegi care vor face gărzi: dr. Alin Georgescu, dr Giaulea, as. Bogdan Coroboianu, as. Rafaela, as. Radu Alexandru Truia, as. Marcel Gaby Oncica, as. Alex Şandru, dr. Stefanovici Anca, viitorul medic Rus Răzvan”, este mesajul dr. Rus Georgeta.