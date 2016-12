Oferta diversificată de produse destinate celor care îndrăgesc stilul de viață modern și activ este completată, la Iulius Mall Timișoara, de magazinul multibrand de sneakersi KIX, inaugurat de curând. Totodată, magazinul NIKE s-a redeschis într-o nouă locație, cele două destinații de shopping fiind reunite sub egida FF GROUP, unul dintre cei mai puternici retaileri naționali de articole sportive și fashion.

Magazinul KIX este deschis la etajul Iulius Mall și are o suprafață de 142 mp. Designul modern evidențiază produsele și mărcile de top, într-o ambianță de shopping avangardistă. Mix-ul de branduri renumite și atmosfera deosebită transformă noua locație de shopping într-un punct central de interes pentru agenda celor care doresc să achiziționeze încălţăminte din cele mai noi colecţii şi cele mai apreciate modele de Nike, Jordan, Converse, UGG, Adidas, New Balance, Asics, Saucony, Puma, Armani Jeans sau New Era.

Noul magazin NIKE, situat tot la etajul mall-ului, are o suprafaţă de 300 mp și zone specifice dedicate mai multor activităţi sportive. Diversitatea articolelor destinate petrecerii timpului liber și gama variată de modele reprezintă o atracție de neratat, iar inovația și calitatea de excepție, atât a produselor, cât și a designului magazinului, se ridică la nivelul celor mai exigenți cumpărători.

Compania FF Group Romania, parte a Folli Follie Group – Grecia, deţine la nivel naţional o reţea extinsă de magazine, dintre care magazine de tip monobrand (Nike, Calvin Klein Jeans, Folli Follie), magazine multibrand (Collective, _Kix) și magazinul online collectiveonline.com. FF Group România deţine în portofoliu branduri de renume internaţional cum ar fi: Nike, Converse, Folli Follie, Juicy Couture, Scotch&Soda, Franklin&Marshall, Calvin Klein Jeans, UGG Australia, Polo Ralph Lauren, Boss Orange, Armani Jeans, Pepe Jeans London etc.