Premierul desemnat, Sorin Grindeanu, a fost surprins cu ţigara în gură chiar în biroul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, din Parlament.

Grindeanu a fost surprins de jurnaliştii de la Realitatea.

Amenzile pentru încălcarea legii antifumat sunt de 100-500 de lei pentru persoanele fizice.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi, referitor la legea care interzice fumatul în spaţiile publice, că această chestiune nu a fost abordată în programul de guvernare, dar legea trebuie să rămână aşa, chiar dacă şi el este fumător.

“Trebuie să recunosc că în programul de guvernare nu am abordat acest subiect, dar mă înclin în faţa lui Florin (Florian Dorel Bodog, ministrul Sănătăţii - n.r.) şi o să merg pe mâna lui. Chiar dacă sunt fumător, totuşi legea trebuie să rămână aşa. Chiar dacă vă supăraţi voi, fumătorii, aşa trebuie să rămână legea”, a precizat Liviu Dragnea, întrebat despre legea care interzice fumatul în spaţiile publice.

Senatorii au la dispoziţie mai multe locuri pentru fumat în afara clădirii Palatului Parlamentului, în parcări, pe alei sau lângă intrarea personalului, unde a fost amenajat un spaţiu cu şase băncuţe şi scrumiere "elegante", conform fostului secretar general al forului Legislativ, Ioan Vărgău.

"Conform legii, am amenajat un spaţiu pentru fumat în exteriorul clădirii. Vreau să vă spun că sunt şi alte locuri de fumat în exterior. În interior nu ne permitem, pentru că nici clădirea nu permite amenajarea unei camere de fumat sau a unui spaţiu pe care să-l folosească fumătorii. Ieşirea din B3 este amenajată cu băncuţe şi, în rest, pe aleile pe care le avem în zona din A1, în parcări, avem peste tot", a precizat Vărgău. El a precizat că amenajarea celor şase băncuţe cu scrumiere a costat 800 de lei.

"Domnii senatori nu au întrebat, dar cred să sunt mulţumiţi de spaţiile pe care le au. Amenajarea băncuţelor a costat aproximativ 800 de lei, pentru cele şase băncuţe şi scrumiere elegante", a adăugat Vărgău. Potrivit acestuia, nu s-au luat în calcul modificări de program pentru ca fumătorii să se poată deplasa la locurile de fumat. El a adăugat că, din informaţiile sale, numărul fumătorilor a scăzut.

Specialiştii de la ISU, cei de la securitatea muncii vor face controale în birouri sau pe holuri pentru a-i depista pe cei care încalcă legea, a precizat Vărgău.

"Am emis ordinul secretarului general prin care am anunţat că este o faptă gravă care se pedepseşte — fumatul în birouri sau pe holuri. Nu cred că vor încerca. Avem deja avertismente pe hol cu 'Interzis fumatul'", a subliniat el.

Vicepreşedintele Senatului Ioan Chelaru a spus, la rândul său, că, deşi nu este fumător, consideră că fiecare om are nevoie de un spaţiu de libertate, "în care să poată trăi aşa cum consideră că poate mai bine". "O să discutăm cu secretarul general că există suficienţi colegi, nu numai senatori, ci şi dumneavoastră care munciţi împreună cu noi aici zi de zi, care din când în când mai simţiţi nevoia să mai pufăiţi, aşa, o ţigară. Cred că vom fi în stare să amenajăm, în afara spaţiilor publice cum se cere, spaţii în care să puteţi fuma o ţigară, să beţi o cafea", a adăugat Chelaru. El a susţinut că va exista şi posibilitatea unei pauze de cinci, zece minute pentru fumat, dacă este nevoie. "Programul la Senat va fi în funcţie de priorităţile Senatului şi nu numai la Senat, ci şi la Cameră. Aici venim pentru programul Senatului, pentru ceea ce trebuie să facem, însă printre picături o să facilităm şi posibilitatea unei pauze, cinci minute, zece minute, dacă este nevoie", a arătat Chelaru. El a adăugat că vor fi mai multe spaţii de fumat în exterior. "Spaţiul am înţeles că va fi la terase, însă nu cred că va fi numai la etajul 20, cred că va fi şi la parter şi la etajul unu sau doi, singur mai multe, nu putem amenaja numai un singur spaţiu. În interior însă nu ne dă voie legea", a punctat Chelaru.