Primăria Timişoarei susţine că se apropie de final lucrările la Inelele 2 şi 4 de circulaţie, astfel că până în 2018 acestea ar putea fi folosite ca tronsoane de centuri rutiere ale oraşului.

Inelul 2 are un tronson foarte solicitat între Calea Aradului - str. Demetriade - intersecţia cu bd. Take Ionescu - str. Brăilei - podul nou Bega, iar Inelul 4 porneşte de la AEM până în zona Dâmboviţa.

Proiectele sunt în portofoliul primăriei şi vor fi susţinute de la bugetul local.

''Vom face în acest an şi în următorii ani un nou pasaj în zona Solventul, unul în zona Behela, apoi poduri noi peste Bega în zonele Jiul, a cărui construcţie va începe în 2017, podul ILSA care va fi început tot în 2017 şi foarte probabil, Podul Solventul, Podul Bobâlna - Ştrandului. Apoi, avem lucrări importante la Inelul 4 şi Inelul 2, la un tronson al Inelului 4 lucrăm şi vom demara în acest an şi următorul tronson, finalizând ce am început'', spune primarul Nicolae Robu.

Un punct-cheie al Inelului 4 este trecerea peste calea ferată în zona UMT, unde se va amenaja un pasaj suprateran.

Pe de altă parte, municipalitatea va băga în modernizare Calea Bogdăneştilor, la al cărei capăt se va construi pasajul subteran din zona Solventul, care va fi construit pe sub 10 linii de cale ferată, unde vor fi trase şi liniile de tramvai, care vor ajunge pe strada Gării, de unde se va face racordarea şi cu Gara de Nord, unde se va continua cu liniile de tramvai existente deja.