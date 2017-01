În timp de deputatul USR Cătălin Drulă făcea interpelări la audierea lui Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor, cu eterna întrebare: ”De ce lipsește Centura Timișoara Sud din programul de guvernare”, lucrurile tocmai se mișcau. Un prim pas pentru contractarea lucrărilor de realizare a Centurii Sud a Timișoarei a fost făcut miercuri, 4 ianuarie, în ultima zi a Guvernului Cioloș. Astfel a fost lansată licitația pentru toată documentația necesară acestui proiect care însă nu se regăsește în programul de guvernare al PSD. „Programul de guvernare al PSD promite investiții în infrastructură, dar ministrul propus pentru Transporturi nu a fost capabil să numească nici măcar un proiect care să intre în execuție și asta în condițiile în care Guvernul Cioloș a lăsat câteva tronsoane la cheie” , a comentat deputatul USR Cătălin Drulă audierea lui Răzvan Cuc.

Deputatul USR, membru al Comisiei pentru Transporturi și fost consilier al premierului Cioloș, l-a întrebat pe Cuc de ce din programul de guvernare lipsește Centura Timișoara Sud, un proiect matur, în curs de lansare a procedurilor de achiziție. „ Sunt convins că viitorul dvs. șef, dl. Grindeanu, cunoaște importanța acestui proiect”, a spus Cătălin Drulă, făcând aluzie la faptul că viitorul prim-ministru este timișorean.

Anunțul despre una dintre ultimele decizii ale Guvernului Cioloș, a fost făcut pe Facebook chiar de deputatul USR Cătălin Drulă. „S-a lansat astăzi, în ultima zi a guvernului Cioloș, licitația pentru proiectul tehnic și toate studiile și documentațiile necesare Centurii Timișoara Sud, inclusiv fundamentarea pentru finanțarea europeană. Este pasul mult așteptat, necesar pentru contractarea lucrărilor. Din păcate, în programul de guvernare al PSD nu am găsit acest proiect de infrastructură, așa că am ridicat problema în audierea ministrului Cuc. Am obținut o promisiune că va continua proiectele pregătite sub guvernul anterior”, a scris deputatul de Timiș. Drulă.

„Voi monitoriza îndeplinirea acestei promisiuni. Venirea anterioară a PSD la guvernare în 2012 a reprezentat un dezastru din acest punct de vedere, toate proiectele au fost oprite și finanțarea tăiată, iar autostrada Sibiu-Pitești amânată cu trei ani”, a mai postat Cătălin Drulă.