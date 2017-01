Bunătatea Mitropolitului Ioan al Banatului a devenit un fapt cotidian. Faptă bună peste faptă bună, vistieria milosteniei sale sporește. După ce și-a petrecut și în acest an onomastica alături de oamenii străzii, cazați într-un centru social din Timișoara, luni seara, Întâistătătorul Bisericii noastre Ortodoxe a cumpărat câte 50 de perechi de ghete și de îmbrăcăminte groasă, potrivită pentru ger, pentru aceste suflete părăsite.

Fiecare dintre acești nevoiași va primi marți pachetul cu haine, încălțăminte și cele strict necesare lor.

Nu știm care va fi semnul Părintelui nostru Mitropolit în cer, dar știm că Sfântul Spiridon este cel care are alături, în iconografie, o pereche de pantofi. Se spune că în fiecare an, la moaștele sale, deși i se pune alături și câte o pereche de ghete, acestea sunt tocite, pentru că sfântul umblă prin lume, să le dea ajutor tuturor celor care au nevoie de el.

Partea Mitropolitului Ioan va fi bogată, după milostenia inimii sale.