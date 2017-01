O poveste superbă care arată că în România înca mai exista oameni frumosi si plini de omenie a fost postata de catre un utilizator de Facebook pe reteaua de socializare.



Dan Necsa este un timisorean care a asistat la o scena rara intr-un supermarket din Timisoara. Povestea lui a devenit virala si este extraordinar de emotionanta.

Mai jos redam integral povestioara postată de timișorean pe Facebook:

”O zi normala de joi din ianuarie. Un supermarket dintr-un mall din Timisoara. O femeie imbracata modest cu doi copilasi dupa ea. Era la banda de langa mine. Se vedea ca acei copilasi sunt crescuti cu mult bun simt dupa cum se comportau. Pe banda erau o ruda de salam, o sticla de 1.5 L de lapte, cateva conserve si o paine. Nu erau alcool sau altceva. Am prostul obicei sa observ tot felul de tampenii.

In spatele ei doi tineri pe la 16 -17 ani si inca cateva persoane ce isi asteptau randul ca sa-si plateasca cumparaturile. Femeia scoate dintr-un buzunar o punga cu maruntis. Erau numai monezi de 10 bani si de 5 bani. Isi cere umil scuze casieritei pentru ca aia sunt toti banii pe care ii are si spera sa ii ajunga. isi cere scuze si celor din spatele ei pentru timpul de asteptare ca acea casierita sa numere monezile. Toata lumea sta linistita si asteapta in rand. Banda mea era deja blocata si stateam. Dupa ce ii numara casierita ii spune ca are 17 lei si 60 de bani si ca e in regula. Poate sa plece cu acele cumparaturi linistita dupa ce ii da restul.

O strig pe casierita si ma ofer sa ii achit eu cumparaturile. Casierita ma priveste lung, imi zambeste si imi spune ca acele cumparaturi au fost deja achitate. Eu insist, dar ea nu imi mai raspunde. Scoate bonul, deschide casa si ii ofera rest. Femeia se uita lung si spune ca e o greseala ca ea nu a dat o bancnota de 50 de lei. Casierita insista sa primeasca restul si ii multumeste. Femeia rusinata lasa capul in pamant si insista, insa isi primeste intr-un final cumparaturile si restul si ii multumeste cu lacrimi ii ochi acelei tinere. In acea secunda am crezut ca pica pamantul pe mine. Imi spuneam in gand: "uite ca mai sunt si oameni cu suflet mare!". Dar nici nu am apucat sa ma gandesc prea mult ca i-am auzit pe acei doi tineri cum au spus catre casierita ca este una dintre cele mai extraordinare persoane si ca ei nu mai vor nimic.

Au facut rapid doi pasi catre acea femeie si i-au intins o bancnota de 100 lei. Spuneau ca ei nu au nevoie de acei bani. Voiau sa isi cumpere tigari, dar ea are nevoie mai multa de acei bani pentru cei mici decat au ei de tigari. Toti cei aflati in preajma au oferit ce au putut si cat au putut. Mancare, dulciuri, bani. Am incercat sa vorbesc cu ea, dar ea plangea. M-am intors la casierita sa ii multumesc pentru gestul ei. A zambit senin si mi-a spus: "Nu puteam sa primesc un cadou mai frumos de la Dumnezeu de ziua mea!".

Uite ca mai sunt oameni buni, chiar daca sarbatorile au trecut! Uite ca bunatatea nu a murit! Uite ca inca mai suntem OAMENI! Chiar daca unii muncesc pe salarul minim pe economie nu uita ca sunt oameni!

La multi ani, suflet bun! I-am spus acolo si o spun si aici! La multi ani! Dumnezeu nu doarme! NICIODATA!!!

