Direcţia de urbanism a Primăriei Timişoara pregăteşte notificările pe care le vor primi proprietarii pentru realizarea lucrărilor de intervenţie în vederea reabilitării imobilelor.

Întrucât însăşi municipalitatea are clădiri ''în paragină'', primaul Nicolae Robu spune că nu se va ajunge în situaţia de a se auto-amenda primăria, pentru că banii plătiţi ajung tot în conturile Primăriei.

''Ar fi chiar ridicol. Noi suntem o instituţie responsabilă care-şi demarează proiectele aşa cum cere legea, pentru reabilitarea tuturor clădirilor cu probleme (...) prin urmare, nici nu are rost amendarea'', a afirmat Nicolae Robu.

El a remarcat că tocmai pentru că însăşi primăria se îngrijeşte de imobilele sale, şi ceilalţi proprietari ar trebui să ia exemplu şi să-şi renoveze clădirile istorice, întrucât municipalitatea nu are atâţia bani de la bugetul local, al tuturor timişorenilor, încât să repare clădirile câtorva proprietari.

''Noi intervenim la câteva clădiri care sunt de mare interes pentru oraş, adică Piaţa Victoriei şi Centrul istoric sunt în prim-planul nostru. Şi câte o clădire emblematică din cartierele istorice Fabric, Iosefin'', adaugă Robu.

În acest context, primarul s-a referit şi la ''taxa pe paragină'' la care se expun proprietarii care nu-şi renovează faţadele clădirilor. Pentru această supra-impozitare, primăria va trimite fiecărui proprietar cu imobile neîngrijite notificări.

''Totul este reglementat. Avem HCL, există o metodologie, în notificări se scrie ce au de făcut. (...). Acel impozit nu se aplică de acum, dar legea permite deja (aplicarea lui, n.r.). Sunt nişte termene în care oamenii trebuie să facă demersurile. Pentru fiecare clădire trebuie emisă HCL, aşa este legal, dar noi nu putem să emitem hotărâri până nu se parcurg nişte termene şi toţi proprietarii din zonele menţionate au fost notificaţi, acum venim cu încă una şi trebuie să intre pe traficul respectiv. Şi când ne permite legea, atunci aplicăm efectiv şi taxa de supra-impozitare'', a detaliat Robu.

Deoarece în anul 2016 nu au fost identificate de către Direcția de Urbanism, și nu există o hotărâre de consiliu în care sa fie nominalizată atât clădirea, cât și proprietarii, Direcția Fiscală Timișoara nu a stabilit această taxă de paragină în sarcina vreunei persoane.