Zilele următoare, Iulius Mall Timișoara le oferă clienților un motiv în plus de a se bucura de shopping. Cei pasionați de obiectele handmade sunt așteptați la o nouă ediție a Târgului de Accesorii Fashion. În plus, sezonul reducerilor de iarnă continuă, magazinele oferind promoții de până la 70%.

De vineri până duminică, în perioada 20 – 22 ianuarie 2017, la etajul Iulius Mall Timișoara se desfășoară Târgul de Accesorii Fashion. Iubitorii pieselor unicat vor descoperi podoabe lucrate manual, prin tehnici inedite și din materiale felurite. Pe lângă coliere, brățări, inele, cercei și broșe handmade sau înnobilate de pietre semiprețioase, clienții pot admira și cumpăra o varietate de accesorii pentru păr, papioane, cutii de bijuterii, genți și portofele din piele, cu imprimeuri și detalii deosebite, precum și multe alte articole care pot oferi un plus de personalitate ținutelor.

Duminică, de la ora 12.00, în food court, cei mici au întâlnire cu marionetele. În această săptămână, teatrul de păpuși le va dezvălui prichindeilor povestea „Verde Împărat”. Năzdrăvanii se vor amuza alături de alți copii de vârsta lor și de personajele din istorisire.

În plus, în această perioadă, clienții Iulius Mall Timișoara se pot bucura de sezonul reducerilor de iarnă. Magazinele se întrec în promoții, care ajung și până la 70%. Pot alege ţinute la modă, încălţăminte în tendinţe, accesorii și bijuterii în trend, seturi de răsfăţ, jucării și alte articole, cu prețuri reduse substanțial. Lista completă a promoţiilor este disponibilă pe site-ul www.iuliusmall.com/timisoara.