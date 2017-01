Donațiile de carte din cadrul programului național de lectură „Cărțile copilăriei”, inițiat de Asociația Curtea Veche, continuă și în 2017. Cu sprijinul Azomureș și Rodspectra Arad, reprezentanții asociației vor vizita joi, 26 ianuarie, elevii Școlii nr. 1 Sânnicolau Mare, județul Timiș (ora 10.00) și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica, județul Arad (ora 12.00) cărora le vor oferi 2.000 de volume potrivite vârstei lor.

Evenimentele vor avea loc în prezența ASR Principelui Radu al României și un mare număr dintre cărțile primite de copii fac parte din colecția de cărți regale pe înțelesul celor mici care cuprinde titluri precum “Maria a României – regina care a iubit viața și patria” și “Mihai I – un rege cu onoare, loialitate și credință”.

În cadrul evenimentelor de joi vor lua cuvântul: Alteța Sa Regală Principele Radu al României, doamna Iren Arsene Mate (preşedinte, Asociaţia Curtea Veche), Călin Pop (director vânzări, Azomureș) și Mihai Tomoiagă (administrator, Rodspectra Arad). Acțiunea face parte dintr-un proiect amplu inițiat de Asociația Curtea Veche în cadrul programului național de lectură “Cărțile copilăriei” și desfășurat în comunitățile agricole în parteneriat cu Azomureș, cel mai important producător de îngrășăminte minerale din România. Transportul cărților este asigurat de Sameday Courier, în vreme ce echipa va ajunge la destinație cu un vehicul BMW pus la dispoziție de către Banat Car, membră Automobile Bavaria Group.

“Ecourile pe care acest program le face deja în comunitățile rurale din România ne determină să rămânem partenerii Asociației Curtea Veche și în acest an. Am reușit să ajungem deja la câteva mii de copii care au avut șansa să fie martorii unor evenimente rare în comunitățile lor. Unii dintre ei au acum, pentru prima dată, o carte numai a lor și participă frecvent la un club de lectură organizat în școala lor. Sunt activități care pentru unii par banale, dar pentru comunitățile izolate din mediul rural reprezintă SPERANȚĂ. Am găsit deja tot mai multă deschidere și la partenerii noștri locali, distribuitorii îngrășămintelor Azomureș, un motiv în plus pentru care susținem programul național de lectură Cărțile Copilăriei” a declarat Mihai Aniței, director general Azomureș.

“Educația contribuie la dezvoltarea societății, la valorificarea naturii umane și mai ales la asigurarea unui viitor mai bun pentru noile generații. Încurajez antreprenorii din România să se alăture campaniei inițiate de Asociația Curtea Veche, să sprijine promovarea lecturii pentru activarea imaginației și accesul la carte în comunitățile rurale unde poate sunt copii care nu au avut niciodată o carte a lor.” a declarat Mihai Tomoiagă, administrator Rodspectra Arad.