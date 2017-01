O parte dintre vatmanii nemulţumiţi de tot ce se întâmplă în cadrul RATT a decis să îşi facă un nou sindicat, iar sâmbătă 21 ianuarie, ei s-au reunit la staţia de bilete din Piaţa Traian, pentru a-şi cere drepturile şi a pune la punct un plan de bătaie.

Ei spun că decizia judecătorească irevocabilă este pe masa conducerii de mai multă vreme, dar oamenii nu sunt luaţi în seamă. „Suntem peste 100 de membrii şi am fost ameninţaţi cu dosare penale, poate o să ne şi închidă pe toţi. Avem şi noi drepturi, conform Constituţiei, avem dreptul să organizăm, să înfiinţăm acest sindicat, conform legii. Noi respectăm legea. Ne riscăm libertatea şi integritatea circulând aşa cum circulăm cu tramvaiele şi autobuzele. Am avut cazuri cu şoferi bătuţi şi au ajuns prin spitale. Protecţie nu avem de la nimeni. Toată lumea dă în noi. Asta nu e bine”, spune Emilia.

„Am vrut să ne schimbăm reprezentantul secţiei şi ni s-a refuzat acest lucru. Suntem cu procese în instanţă şi de aici toată tevatura. Ne-am făcut alt sindicat pentru ca să ne putem exprima drepturile, publicul din Timişoara să ştie exact ce se întâmplă la RATT. Noi, vatmanii, suntem partea văzută şi suntem primii taxaţi, de aceea vrem să fim respectaţi şi să ni se dea drepturile cuvenite. Dacă circulă sau nu tramvaiele, dacă se întâmplă ceva sau nu, vatmanii sunt primii luaţi în şuturi, primii trimişi la plimbare. Lucrurile acestea vrem să le schimbăm. Vrem drepturile noastre să fie cunoscute şi aplicate”, ne-a declarat Vasile, vatman.

Dintre probleme ridicate de sindicalişti amintim: să li se recunoască înfiinţarea sindicatului, să primească înapoi bonurile de masă şi primele, conform Contractului colectiv de muncă. „Şi să cadă dracului conducerea”, este de părere Elena.

O altă problemă cu care se confruntă vatmanii o reprezintă programul de lucru prea lung. „Eu nu am pauză de masă şi de a mă duce la wc. Să vină directorul să lucreze cu mine vara la 60 de grade în cabină. Atât am eu vara în cabină. Ei ştiu că la peste 35 de grade trebuie oprit programul de lucru? Vrem să ni se majoreze salariile, să ajungă la 2.500 lei.”, spune Doru, vatman. O altă problemă ridicată de sindicalişti este respectarea drepturilor angajaţilor. „Avem dreptul la liberă exprimare şi întrunire şi să ne organizăm în sindicate, conform legii. Vrem să ni se respecte drepturile fireşti constituţionale”, a mai adăugat Emilia.