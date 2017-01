Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de atenționări nowcasting Cod galben de ceață și chiciură, valabile în 7 județe din Transilvania și Banat, pe durata următoarelor ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în zonele de câmpie a județelor Bihor, Timiș și Arad se va semnala ceață, fenomen ce va determina reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. De asemenea, în aceste regiuni se va semnala depunere de chiciură.

Prognoza de specialitate arată, totodată, că, până la ora 11:00, va fi ceață și vizibilitate scăzută în trafic, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri în județele Alba (localitățile Aiud, Alba Iulia, Ocna Mureș, Teiuș, Berghin, Ciugud, Cricau, Daia Româna, Galda de Jos, Ighiu, Livezile, Lopadea Noua, Meteș, Mihalț, Miraslău, Rădești, Sântimbru, Stremț și Unirea), Brașov (zonele joase), Harghita (în: Băile Tușnad, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplița, Cârța, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Dănești, Ditrău, Frumoasa, Gălăuțaș, Joseni, Lazarea, Leliceni, Lunca de Sus, Mădăraș, Mihăileni, Păuleni-Ciuc, Plăieșii de Jos, Racu, Remetea, Sâncraieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sarmaș, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomești, Tușnad și Voșlabeni), Sibiu (localitatea Bruiu), Covasna (în: Sfântu Gheorghe, Baraolt, Târgu Secuiesc, Arcuș, Bațani, Bixad, Bodoc, Boroșneu Mare, Brateș, Brețcu, Cătălina, Cernat, Chichiș, Dalnic, Dobârlau, Estelnic, Ghelința, Ghidfalău, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Mereni, Micfalău, Moacșa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Turia, Vâlcele, Valea Crișului și Zăbala) și Mureș (în: Sighișoara, Târgu Mureș, Iernut, Luduș, Reghin, Ungheni, Acățari, Albești, Aluniș, Ațintiș, Bălăușeri, Band, Batoș, Beica de Jos, Bichiș, Bogata, Brâncovenești, Breaza, Cheșani, Coroisânmartin, Corunca, Cozma, Crăciunești, Cristești, Cucerdea, Cuci, Deda, Fântânele, Fărăgău, Galești, Gheorghe Doja, Iclanzel, Ideciu de Jos, Livezeni, Lunca, Lunca Bradului, Nadeș, Ogra, Panet, Păsăreni, Petelea, Rastolița, Rușii-Munți, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Sânger, Sânpaul, Saschiz, Solovăstru, Stânceni, Suplac, Suseni, Vânători, Vatava, Veșca și Zagăr).

Atenționările de fenomene meteo imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.