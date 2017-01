Cine are timp, dar şi curaj, să străbată la pas cartierul Fratelia va avea mari dezamăgiri, mai ales că Timişoara a fost aleasă Capitală Culturală Europeană în 2021.

Totul începe de pe artera principală cu nume de scriitor de geniu, Victor Hugo, pe lângă linia de tramvai. De la început eşti izbit de aspectul dezolant al străzii şi de tristeţea zidurilor clădirilor degradate. Imediat îţi dai seama că situaţia este mult mai gravă, fiindcă toate trotuarele sunt distruse de timp şi de intemperii. Nu există un petec unde să poţi păşi în siguranţă. Trebuie să fii foarte atent să nu calci într-o groapă sau să te impiedici într-o bucată de moloz. Este evident că de zeci de ani trotuarele nu au mai fost reparate şi, cu siguranţă, că nici în următorii zece ani nu vor fi modernizate. Spaţiul verde nu mai există, fiindcă este plin de gunoaie sau de scaieţi. E jale mare, fiindcă nici carosabilul nu este într-o stare mai bună. Tot a fost plombat şi răsplombat.

Şocul mare este când descoperi, pe lângă obişnuitele maşini abandonate, pe trotuar, o nefericită mâţă moartă. Nu se ştie de când şi-a dat obşteşcul sfârşit. Noroc că acum este iarnă şi nu a intrat în putrefracţie, din cauză că gerul a conservat-o. Frumos, nu!!!??? Prin urmare bietul animal mai are mult de aşteptat acolo, lângă linia de tramvai. Este clar că nimeni nu va avea tupeul să o ridice de acolo. Va trebui să vină căldura şi să o distrugă, dar pentru asta mai e de aşteptat şi de făcut imagine Timişoarei.

În continuare nici nu apuci bine să mergi pe strada Cercului, fiindcă chiar la intersecţie cu strada V. Hugo, te loveşte un morman de pământ şi gunoaie cu cireaşa de pe tort –un aro abandonat şi atins de rugină, de ploi şi vânt. Abia reuşeşti să calci printre pungi pline de deşeuri, peturi, cartoane şi doze de bere. Nu e nimic, că e doar la intersecţie, iar cartierul este mărginaş, nu vede nimeni. Mai încolo pe strada Cercului şi imediat pe strada Dimineţii şi pe Apicultorilor este dezastru. Sunt mormane sfidătoare de gunoaie şi de moloz. Mai grav este că sunt aruncate pe spaţiul verde, iar acum se văd, fiindcă iarba şi boscheţii sunt uscaţi, dar indată ce va veni primăvara şi natura va înverzi, dezastru ecologic va fi ascuns. Nimeni nu îl va mai observa, iar Timişoara poate să îşi poarte pe umeri fără probleme titlul de Capitală Culturală Europeană. Iarăşi colac peste pupăză! Într-un morman de gunoaie aruncate de către riverani, am descoperit un biet căţel hămesit de foame, care scurma într-o pungă după hrană. Tot răul spre bine. Este util la ceva şi gunoiul. Nimic nu se aruncă, totul se refoloseşte este mesajul societăţii moderne.

Ce spune Poliţia Locală Timişoara?

Iată! De la începutul anului și până în luna decembrie polițiștii locali au aplicat un număr de 2.187 sancțiuni contravenționale pe această linie persoanelor surprinse abandonând deșeuri pe raza municipiului Timișoara. De aceea pentru a evita sancționarea, Poliția Locală reamintește cetățenilor să depoziteze deșeurile menajere doar în locurile special destinate, iar deșeurile voluminoase din categoria mobilier, obiecte de uz-casnic și sanitar, deșeuri electronice și electrocasnice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale, neasimilabile deșeurilor menajere, să le predea la cele patru puncte de colectare permanente ale societății de salubrizare. Acestea se află pe Calea Torontalului nr. 94, Str. Energiei nr. 3, Calea Moşniţei nr. 2 și Aleea Avram Imbroane nr. 70, iar acolo se pot depune și resturile rezultate din lucrări de construcții și demolări, reparații și amenajări ale clădirilor, fie că sunt locuințe, fie spații cu altă destinație. Aşadar, să tragă concluziile cine se simte cu musca pe căciulă. Mai amintim că de anul trecut, Poliţia Locală Timişoara a găsit o metodă bună de a lupta împotriva nesimţiţilor care aruncă deşeurile oriunde văd cu ochii. A montat camere de luat vederi în zonele cu risc, unde sunt rampe clandestine de gunoi şi mulţi au picat în plasă. Sancţiunile sunt între 500 - 1.500 lei pentru abandonarea de deşeuri pe domeniul public. „În scopul asigurării şi păstrării ordinii şi curăţeniei, igienei publice şi protecţiei mediului înconjurător, se interzice persoanelor fizice şi juridice: a) aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public; b) punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei sau combustibil; c) murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, betoane, deşeuri sau alte materiale”, am citat din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 371.