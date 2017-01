Un bărbat cu o greutate de peste 200 de kilograme a ajuns marți la spital cu ajutorul pompierilor.

Lugojeanul în vârstă de 52 de ani a fost internat la sectia de Paleatie si va fi ingrijit de familie, din cauza lipsei de personal, scrie lugojonline.ro. Asta după ce iniţial medicii, care au constatat că suferă de o boală în fază terminală, au vrut să-l trimită înapoi acasă.

Fiindca barbatul nu se simtea bine, rudele acestuia au solicitat interventia unui echipaj de la Ambulanta. Din cauza starii de sanatate si a greutatii, pacientul nu s-a putut deplasa singur pana la Ambulanta, astfel ca medicii au cerut sprijinul pompierilor lugojeni, pentru ca este un caz special.

Pacientul a fost transportat din locuinta sa pana la ambulanta de 10 subofiteri din cadrul Detasamentului de Pompieri Lugoj, care l-au asezat intr-o patura legata cu cu mai multe furtunuri de stins incendiul. Medicii de la Urgente au constatat ca pacientul se afla in faza terminala si au decis sa il trimita inapoi la domiciliu, insa la insistentele familiei, care au spus ca nu au unde sa il aseze acasa, fiindca patul in care statea s-a rupt, a fost internat la sectia de Paleatie.

Cosmarul pacientului nu s-a incheiat, fiindca aceasta sectie a Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj, duce lipsa acuta de infirmiere, atat in schimbul de zi, cat si in schimbul de noapte. In conditiile in care conducerea spitalului ezita sa scoata la conscurs posturile vacante, de teama sa nu fie certata de primarul Francisc Boldea, cel care prin atitudinea sa comite un atentat la viata bolnavilor, rudelor nu le ramane decat sa il ingrijeasca singure pe barbatul aflat in stare grava.