Încă o dramă îngrozitoare s-a petrecut la Timişoara, în plină iarnă, de această dată, pe strada Ştefan cel Mare nr. 38 – o mamă cu un copil grav bolnav cu grad înalt de handicap a rămas pe drumuri, în urma unui incendiu devastator care le-a ars în totalitate casa, în 13 decembrie 2016.

Fiul cu grad de handicap, iar casa de nelocuit

Dezastrul e cu atât mai mare, cu cât mama îl are de îngrijit şi pe fiul său foarte bolnav, iar casa este de nelocuit - acoperişul, geamurile, paturile şi dulapurile s-au făcut scrum. Focul a distrus şi toată aparatura electrică şi electronică: frigider, aragaz, televizor. „Eu eram în bucătărie făceam mâncare şi se auzeau nişte pocnete în pod. Am crezut că e cineva, vreun şoarece ceva. Când colo ardea podul. Ardea mocnit. În momentul când am deschis podul, fumul m-a izbit în faţă, iar focul a izbucnit şi mai tare, fiindcă a primit aer. Până când au ajuns pompierii, a ars tot ce a fost de ars. A fost o fisură la horn. De acolo a pornit totul. Pompierii au venit şi-au făcut treaba, au stins focul, dar acum casa este de nelocuit. Nu mai are nici acoperiş, nici geamuri, nici mobilă, nimic”, s-a plâns Anuţa Rus, păgubita şi proprietara casei.

Din păcate, problema se complică. Doamna are casa asigurată la Carpatica, dar această companie de asigurări este falimentară. „Nu dau de ei. Într-o zi am dat telefoane toată ziua la numărul preluat de la Carpatica, dar degeaba. Doamna care m-a asigurat spune că a trimis email la Fondul de Garantare şi că am fost luată în evidenţă, dar eu nu am văzut nimic. Nu mi-a arătat niciun email. Nu ştiu cât va dura. Am înţeles că aceasta firmă era falimentară când m-au asigurat pe mine şi nu mi s-a spus. Eu nu pot sta cu mizeria în curte. E plină de mobilă arsă şi funingine. Vecinii îmi fac deja reclamaţii că duc mizerie în case. Când se va dezgheţa va fi rău aici”, spune Rus. Femeia a muncit toată viaţa să îşi facă această casă, dar acum nu mai are nimic. „Într-o jumătate de oră, totul s-a făcut scrum. Am muncit toată viaţa ca să am ceva la bătrâneţe, eu şi copilul meu grav bolnav cu handicap, dar nu m-am ales cu nimic. Totul a ars chiar în plină iarnă şi am rămas pe drumuri. Nu mai ştiu ce să fac. Sunt la capătul disperării. Am luat de la gură ca să strâng bani să pot moderniza casa, să schimb totul că era vechi, dar nu mai am nimic acum”, s-a plâns femeia.

Agenta de asigurări spune că a trimis email la Fondul de Garantare a Asiguraţilor, dar mai mult nu ştie ce să facă. „Eu sunt un simplu agent de asigurări. Eu pe doamna nu am putut să o ajut mai mult decât să îi trimit un email la Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Acum în situaţii din acestea când există o daună de orice natură se întocmesc procese verbale de către poliţie şi pompieri în funcţie de eveniment şi se trimite un raport la agenţia de asigurări, unde a fost asigurată persoana. În cazul dânsei trebuia să trimită la Fundul de Garantare, Carpatica asigurări fiind falimentară, acolo unde doamna a fost asigurată. Nu ştiu dacă mai vin ei să mai facă o constatare sau le ia de bune rapoartele de la pompieri şi poliţie. Aşadar doamna trebuie să ia legătura cu Fondul de Garantare”, spune agenta Angela.

Fiul în vârstă de 38 de ani are grad accentuat de handicap şi trăieşte cu ajutorul de la stat de 400 lei şi cu ajutorul social de 270 lei, „Am înţeles că s-ar da şi un ajutor de însoţitor, eu nu mă pot îngriji singur. Trebuie ca mama să devină însoţitorul meu permanent şi să primească un salariu. Am epilepsie, hernie de disc şi cu şoldul, că abia merg. Mă doare toată partea stângă. Am operaţie la umăr, la stomac ocluzie intestinală, ce nu am”, a declarat fiul Ciprian. Cine poate ajuta familia aceasta disperată poate suna la tel:0730.193.094, adresa Ştefan cel Mare nr. 38 Timişoara.