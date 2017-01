Profesoara Ileana Silveanu, fost deţinut politic și autoare a numeroase cărți despre crime odioase comise de comunişti, a ajuns la capătul răbdărilor. Profesoare locuiește pe strada Arieș, și așteaptă de mai bine de trei ani ca Primăria Timișoara să rezolve problema traficului greu din zonă. Din cauza camioanelor supraîncărcate, care trec la doar cinci-şase metri de casa sa, pereţii se cutremură şi au început să se crape. Distinsa doamnă, ca și vecinii săi, se tem că locuinţele lor se vor dărma într-o bună zi.

Ca o ultimă soluție, Ileana Silveanu a transmis o scrisoare deschisă primarului Nicolae Robu, în care își expune nu doar disperarea ci și indignarea față de modul în care este tratată de funcționarii din primărie:

Domnule Primar,

Am ales singura posibilitate ca rândurile de față să ajungă în directa dumneavoastră atenție, fără ca petiția mea să fie pasată de la un nume la altul, fără rezolvare.

Vă informam încă de la sfârșitul anului 2014 (septembrie) că strada pe care locuiesc, Arieș, este supusă, prin grija instituției pe cate o conduceți, la distrugere înceată și sigură prin abuzul folosirii ei de către mașinile grele, supraîncărcate.

În cursul anului 2015, în urma numeroaselor solicitări prin care vă rugam să veniți să vedeți ce se întâmplă și să trageți concluziile care se impun, n-am primit nici măcar un răspuns. (…) Dacă la început vorbeam de fisuri, de incapacitatea de a închide ușile și ferestrele, acum, în ianuarie 2017, fisurile au devenit crăpături și bucăți de tencuială din camere au căzut în urma trepidațiilor produse de mașinile grele, autocare, tiruri, camioane supraîncărcate cu moloz, pământ și obiecte diferite. Unele circulă noaptea fiindcă nu există control, acesta lipsind, de altfel, și ziua.

După ce am reușit să intru în posesia numărului dumneavoastră de telefon mobil, am vorbit. Mi-ați promis că veniți personal să vedeți. Mai mult, m-ați felicitat cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 2015 și a Anului Nou 2016.

N-ați venit și nici n-ați mai răspuns la telefon.

La sfârșitul lunii martie 2016 a venit la mine - trimis de dumneavoastră, d-nul Chiș Culiță. Considerând că este prea frig, mi-a cerut să mai amânăm. Să se încălzească și se vor face remedierile necesare, apoi, cu siguranță, nu vor mai circula mașini grele pe strada Arieș. Mi-a lăsat un număr de telefon la care nu mi-a mai răspuns niciodată.

Am cerut în perioada iulie-august-septembrie 2016 să fiu înscrisă în audiență la dumneavoastră. Mi s-a răspuns că nu ţineţi audienţe. O domnişoară cu care am vorbit la telefon - nu şi-a declinat identitatea - mi-a sugerat că, dacă aş fi "un nume", aș avea șansa unei întrevederi cu dumneavoastră. Aşa o trebui să fie.

D-nul primar Ciuhandu ţinea audienţe şi, culmea, rezolva problemele cu care se confruntau concetăţenii.

Dacă ar mai fi prefect d-nul Ciocârlie, aş apela la dânsul şi probabil aş găsi înţelegere, dar nici dânsul nu mai este în funcţie.

Ce să aştept, domnule primar?

Ca din grija dumneavoastră deosebită casa mea să ajungă o ruină?

Trăiesc doar din pensie şi nu-mi pot face reparaţiile, în schimb văd ce se întâmplă cu fiecare zi ce trece.

Ileana Silveanu

* În ultima plângere trimisă dumneavoastră în decembrie 2016 mi s-a răspuns în batjocură de către Chiş Culiţă şi Adrian Colojoară. La aşa primărie, aşa funcţionari.