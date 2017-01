Locuitorii din Timișoara au colectat aproape 65.000 de doze de aluminiu în primele șase luni ale campaniei „Și mama reciclează!”, organizată la nivel național de compania Can Pack Recycling, cu sprijinul Auchan România.

De mai bine de jumătate de an, aceștia au acces, prin intermediul campaniei, la aparatele de colectare a dozelor de aluminiu amplasate în două hypermarket-uri Auchan. Încă 19 aparate de acest gen sunt disponibile pentru consumatori în alte 14 orașe din întreaga țară. Alături de Timișoara, în topul localităților în care au fost strânse cele mai mari cantități de doze se numără Pitești, Sibiu, Ploiești, Cluj și București, suma dozelor colectate în toate orașele, în cele șase luni de la lansarea proiectului, ridicându-se la aproape 400.000 de cutii.

La nivel local, raportat la numărul de aparate din fiecare regiune și volumul de doze colectate, cei din Banat și Crișana au reciclat cel mai mult în campania „Și mama reciclează!”, cu o medie de aproape 25.000 de doze colectate per magazin în jumătate de an. Aceștia sunt urmați de munteni (cu o medie de aproape 21.000 de doze strânse per hypermarket, în aceeași perioadă), ardeleni (peste 16.000 de doze în medie per centru comercial) și moldoveni (peste 13.000 de doze per hypermarket).

„Rezultatele înregistrate în primul semestru al campaniei ne-au ajutat să înțelegem mai bine atitudinea publicului larg față de reciclare. Așa cum era de așteptat, comportamentul românilor reflectă obiceiurile de consum ale acestora, cantitățile de doze colectate fiind mai mari în sezonul estival decât în lunile de iarnă. Însă indiferent de condițiile din piață care dictează decizia de cumpărare, ceea ce contează este în ce proporție cei care consumă băutură la doză se implică ulterior în procesul de colectare. Cu cât acest procent este mai mare, cu atât putem vorbi de o cultură a reciclării în România și alinierea țării noastre la normele europene de colectare selectivă.”, a declarat Dragoș Doru, Director General Can Pack Recycling.

Campania „Și mama reciclează!” continuă până în data de 30 iunie 2017. Până la acest termen, participanții mai pot câștiga premii săptămânale, lunare sau instant, își pot reduce valoarea bonurilor de cumpărături la casele de marcat din magazinele în care colectează dozele de aluminiu sau să doneze sumele aferente reciclării Asociației Non Profit Alucro, pentru programul Every Can Counts.

Informații suplimentare despre campania „Și mama reciclează!” sunt disponibile pe platforma www.reciclaredoze.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/simamarecicleaza.