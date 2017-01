Primăria Timişoara a început discuţiile cu reprezentanţii proprietarilor domeniului Solventul, unde se va realiza cel mai mare pasaj subteran din oraş, pe sub calea ferată, în vederea unei donaţii a terenului necesar în domeniul Consiliului Local, pentru a se putea face lucrarea.

„Ne-am înţeles asupra variantei de realizare a pasajului Solventul cu un sens giratoriu de unde să se producă racordarea la strada Gării şi înspre Canalul Bega, pentru traversarea pe viitorul pod. Ne-am înţeles că acest proiect, în varianta lui optimă, ar trebui să ocupe o parte din zona respectivă. Reprezentanţii proprietarului au fost deschişi, au înţeles necesitatea realizării unor drumuri importante acolo, cu patru benzi, peste Bega, unul şi cu piste de biciclete civilizate”, a anunţat primarul Nicolae Robu vineri.

El a mai spus că în perioada următoare se va face dezmembrarea terenului şi cedarea lui către Consiliul Local Timişoara, astfel ca în urma acceptării donaţiei către municipalitate, primăria să poată avansa cu pasajul Solventul şi cu podul peste Bega din acea zonă.

„Pasajul Solventul va fi unul din cele mai importante pe care Timişoara le-a avut în istoria sa, efectul său asupra traficului va fi de maxim impact, o mulţime de maşini nu vor mai ajunge să aglomereze zona centrală”, mai spune primarul.

Pe sub viitorul pasaj vor fi duse liniile de tramvai, ceea ce va însemna o extindere a liniei de tramvaie astfel încât să existe o conectivitate mult mai bună a transportului cu tramvaiul între diverse zone de ale oraşului.

Primarul a mai menţionat că obiectivul va fi realizat cu bani de la bugetul local, dar ar fi posibilă şi o finanţare europeană, iar dacă banii nu vor fi necesari, la termen, se va putea recurge şi la contractarea unui credit.

În prezent se lucrează la realizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea Căii Bogdăneşti pe sub calea ferată şi pentru infrastructura care se va realiza în zona Solventul.

Este un proiect foarte complex, pentru că trecerea subterană pe sub calea ferată se face pe un ecart de peste 32 de metri lăţime, iar investiţia a fost estimată în urmă cu trei ani la aproape 30 de milioane de euro.

„Vom trece pe sub calea ferată (în subteran, n.r.) Calea Bogdăneştilor, împreună cu liniile de tramvai, vom avea şi trotuare civilizate şi piste de biciclete până la intersecţia cu strada Gării, care va fi modernizată în cadrul unui alt proiect. Pe strada Gării se va introduce linie de tramvai până în faţa Gării de Nord şi astfel vom racorda partea de nord a oraşului la reţeaua de tramvaie din partea opusă căii ferate de la Solventul, conectând toate zonele din oraş prin liniile de tramvai”, explica Robu.

Vor fi câte patru benzi pe sens plus linii dedicate pentru tramvai, dar concepute astfel încât, dacă peste ani va trebui ca şi acele linii să devină carosabil, să existe posibilitatea transformării lor.