În urmă cu o lună și jumătate, Andreea, soția fotbalistului arădean Aurelian Itu, unul dintre cei mai buni jucători ai formației Păulișana Păuliș, din Liga a 4-a din Arad, se lupta pentru viața sa.

Presa din vestul țării făcea atunci un apel pentru sprijinul Andreei.

Din păcate soarta a fost crudă cu Andreea, iar astăzi a venit anunțul că aceasta a pierdut lupta. Andreea a murit la Timișoara, după o perioadă în care medicii nu reușeau să descopere exact de ce boală suferă. Inițial fusese internată la Spitalul Județean Timiș, iar mai apoi a fost transferată la o altă clinică.

„Are dureri insuportabile. I-au descoperit ceva metastaze în zona coloanei vertebrale. Am înțeles că sunt afectate două vertebre și coloana, dar nimeni nu știe sigur. Aurelian e disperat, familia la fel, iar eu parcă am fost trăsnit de când am aflat”, spunea Claudiu, prieten cu Aurelian, în urmă cu mai bine de o lună.

În urma Andreei au rămas atât Aurelian, cât și fetița lor, Rossa, de doar zece luni.

După aflarea veștii, prietenii lui Aurelian și ai Andreei au început să posteze zeci de mesaje de condoleanțe pe pagina de Facebook a fotbalistului.

Sursa: specialarad.ro