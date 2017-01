Incidentul violent petrecut într-o sală de clasă de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj nu a rămas fără urmări. Cei doi elevi care au bătut cu bestialitate un coleg chiar în sala de clasă s-au ales cu un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe, după ce victima a depus plângere la poliție. În plus, incidentul este cercetat și de o comisie de disciplină constituită la propunerea consiliului profesoral de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”. „A fost formată o comisie de cercetare disciplinară care va analiza acest incident. Elevii bătăuși au 16 ani, iar victima 17 ani. Din spusele elevilor, scandalul a pornit de la o datorie mai veche, de doi lei, pe care elevul bătut o avea către unul dintre prietenii agresorilor, dar, probabil, motivul real este un conflict mai vechi”, a declarat prof. Marcel Drăgan, directorul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”. Comisia de disciplină va întocmi un raport și va propune măsurile care se impun, măsuri ce vor fi discutate în consiliul profesoral, care se va întruni marți. Se poate dispune scăderea notei la purtare, mustrare scrisă, retragerea bursei, mutarea într-o altă clasă și monitorizarea atentă a celor implicați în scandal. Exmatriculare directă nu se poate face pentru că elevii agresori sunt în clasa a IX-a, la învățământ preuniversitar secundar inferior. Principalul agresor este un copil care a mai avut abateri disciplinare și care repetă deja clasa a IX-a. Chiar și anul trecut a avut nota scăzută la purtare. Lidia S., mama unuia dintre agresori, regretă incidentul și nu-și explică cum fiul ei a devenit bătăuș. „Fiul meu a dat de două ori cu piciorul. Nu știu cum a putut să facă așa ceva. Nimeni nu-l învață să facă lucruri rele”, a spus mama unuia dintre elevii agresori. Băiatul bătut cu pumnii și picioarele a fost dus la spital, unde a fost consultat, dar nu a avut nevoie de internare. Totuși, va trebui să facă un examen RMN. „Am fost cu el la spital. Are leziuni la nas și la ochi. Va trebui să facă și un RMN. L-a durut tare capul, dar acum spune că se simte mai bine”, a declarat Simona B., mama băiatului agresat. Victima celor doi bătăuși, Ionuț B., susține că îi este frică să mai meargă la școala unde a fost bătut cu sălbăticie chiar în sala de curs, sub privirile celorlalți colegi care nu au intervenit, și ar dori să se transfere de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” la Colegiul Tehnic „Valeriu Braniște”.