Timişoara se confruntă de aproape un an cu o gravă criză a taxi-urilor, la care se adaugă şi cea mijloacelor de transport în comun, dimineaţa, sau seara, când ninge, sau când plouă, trebuie să ai mare noroc să poţi găsi o maşină.

Când suni la centralele de taxi ori nu îţi răspunde nimeni, ori trebuie să aştepţi minute bune până te aude cineva. După ce mai aştepţi alte minute, ţi se comunică scurt că nu este nicio maşină disponibilă ? În această situaţie disperată, fugi repede să iei tramvaiul sau troleibuzul din colţul străzii, dar te duci degeaba. Acestea circulă foarte rar şi este clar că întârzii la serviciu. De ce nu sunt taxi-uri în Timişoara Capitală Culturală Europeană? Una dintre cauze este circulaţia extrem de îngreunată de semafoare şi, în plus, este foarte aglomerat pe şosele. Un răspuns ni-l dă un şofer de la Fan: „Dacă eşti aproape de adresă, ai curajul să iei comanda, dacă nu, nu, că întârzii mult până ajungi. Sunt foarte multe maşini pe străzi şi semafoarele sunt multe. Se circulă bară la bară, în orele de vârf. Am făcut la o comandă 20 de minute. Nu mă mai duc. Am zis că nu mai iau comenzi cât trăiesc, dacă nu mă aflu aproape de adresă. Am auzit că şi taxiuri sunt mai puţine cu 800. Şoferii nu au mai primit autorizaţii. Au fost anulate. În plus şi preţurile sunt accesibile”, explică taximetristul.

Din păcate, timpul trece, dar semne de ameliorare a situaţiei nu există. Oare să se adâncească criza taxi-urilor până în 20121 cânt Timişoara va deveni cu adevărat Capitală Culturală Europeană? Atunci oare cu ce vor circula oaspeţii veniţi aici din toate colţurile lumii ? Rămâne de văzut...!!!