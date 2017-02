Lupta politică în județul Arad atinge și turismul, dacă primarul nu are o anumită culoare politică. Prin demersurile făcute de Consiliul Județean Arad, Stațiunea Moneasa va fi dezlipită de comuna Moneasa și va deveni stațiune de schi, în condițiile în care pârtia de schi este blocată de o vilă. Ori, Moneasa este stațiune balneoclimaterică, cu o istorie de sute de ani. Așa că, dacă nu poate fi preluată de Consiliul Județean Arad, președintele acestei instituții vrea să o dea Ministerului Turismului. În urmă cu câteva luni, Cionca a vrut să transfere Aeroportul Arad, la doar câteva luni după ce s-au investit milioane de euro în dezvoltarea lui, Ministerului Transporturilor.

Lupta pentru Moneasa, sau lupta pentru „primarul meu?

Scandalul legat de stațiunea Moneasa a apărut încă din vara trecută, când în urma alegerilor locale, Moneasa are primar social-democrat și viceprimar PMP. Se pare că acest lucru nu a putut fi acceptat de conducerea liberală a Consiliului Județean Arad, care a declanșat scandalul, acuzând că primarul din Moneasa nu este interesat de stațiune. Adică, la o dezbatere publică organizată în prezența lui Gheorghe Falcă, președinte PNL Arad, la Moneasa, primarul Herbei a ales să participe la Festivalul clătitelor, care s-a desfășurat în același timp în Stațiunea Moneasa și și-a trimis delegați la dezbatere. De atunci, au început să curgă acuzele: primarul din Moneasa nu poate gestiona stațiunea, nu este interesat de turism, etc. Însă, un lucru nu spune nimeni: până în stațiunea Moneasa, drumurile sunt pline de gropi.

Cionca propune desființarea stațiunii balneoclimaterice Moneasa

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, are o nouă inițiativă prin care Staţiunea Balneoclimaterică Moneasa ar putea fi desființată. În urmă cu două săptămâni, acesta a cerut dezlipirea stațiunii de comuna Moneasa și trecerea ei la Consiliul Județean Arad. Acum, președintele Consiliului Județean Arad propune includerea stațiunii în Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Schi în România“, deși Moneasa nu îndeplinește criteriile stabilite prin lege, iar stațiunea arădeană este una balneoclimaterică, cu o istorie de sute de ani. Mai mult, pârtia de schi este blocată de o vilă, care a fost construită acolo în urmă cu câțiva ani. „Mai întâi, ideea năstrușnică de a separa stațiunea de comună, iar acum, de a transforma această stațiune într-una de schi, deși nu avem nici o locație care poate fi inclusă în acest proiect, așa cum și CJA recunoaște, iar pe de altă parte, Moneasa este o stațiune balneoclimaterică recunosctuă la nivel național și chiar internațional, cu o istorie de sute de ani, pe care acum, iată, domnul Cionca vrea să o șteargă cu buretele. Practic, Iustin Cionca propune desființarea stațiunii balneoclimaterice Moneasa”, a declarat deputatul social-democrat, Florin Tripa. El spune că dacă s-ar dori revigorarea stațiunii Moneasa, s-ar putea face un parteneriat cu Primăria Moneasa, prin care să se atragă fonduri europene pentru că, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, se pot solicita finanțări pentru dezvoltarea turismului.



Preşedintele Consiliului Judeţean Arad acuză Primăria Moneasa că nu poate gestiona dezvoltarea staţiunii



Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean, consideră staţiunea Moneasa obiectivul principal în strategia de dezvoltare turistică a judeţului. Pentru „Proiectul Moneasa”, Iustin Cionca are în vedere două variante: fie preluarea staţiunii de către Consiliul Judeţean, fie de către Ministerul Turismului. „Primăria Moneasa nu are capacitatea să gestioneze staţiunea din fonduri proprii, nu poate atrage fonduri europene. Cu o populaţie de 800 de locuitori, bugetul Monesei nu poate nici măcar să cofinanţeze proiecte europene, să depună avansul necesar şi să suporte cheltuielile neeligibile. Pe de altă parte, primăria nu are nici personalul necesar gestionării unor proiecte de mare amploare. Dar Consiliul Judeţean dispune de oameni cu mare specializare, care administrează proiecte de sute de milioane de euro. Asta să nu mai vorbesc despre anvergura unui minister care ar putea prelua staţiunea, investind fondurile necesare schimbării ei la faţă”, a declarat Iustin Cionca.

Iustin Cionca spune că în stațiune nu există o parcare decentă, iar majoritatea hotelurilor și ștrandul sunt de vânzare. „Prin atitudinea sa, primarul Herbei trage în spate staţiunea şi o condamnă la subdezvoltare. Spre exemplu, Primăria Moneasa publică pe site-ul său, în estimarea de buget pe anul 2017, că va aloca 30 de mii de lei serviciilor culturale. Asta înseamnă de patru ori mai puţin decât a alocat Centrul Cultural al Judeţului în anul 2016, pentru servicii culturale la Moneasa: 120.000 de lei! Consiliul Judeţean este cel mai mare investitor public în turismul din Moneasa. Anul trecut peste 1500 de persoane au fost cazate în tabăra care aparţine Consiliului Judeţean. Am investit peste 130.000 de lei în tabăra noastră de la Moneasa, în anul 2016. Prin evenimentele organizate de noi am atras în staţiune zeci de mii de persoane. Asta înseamnă vizitatori, consum, încasări pentru agenții economici locali”, a explicat Iustin Cionca.

Până atunci, scandalul continuă, iar Stațiunea Moneasa va rămâne și fără puținii turiști care mai vin.