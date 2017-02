S-au investit milioane de euro, dar situația este departe de normalitate. Se întâmplă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, unde mai există secții cu condiții ca în Evul mediu. În acest timp, președintele Consiliului Județean Arad spune că nu este responsabil pentru managementul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se află în subordinea Consiliului Județean Arad, iar în conducerea spitalului se regăsesc membri sau apropiați ai PNL, partid din care face parte întreaga conducere a Consiliului Județean Arad.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a fost stabilit tot în birourile Consiliului Județean Arad, instituție care are în organigramă și un serviciu pentru managementul spitalelor. Jaful banului public la Arad se vede cel mai bine în investițiile din Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: la scurt timp după inaugurare, tavanul Unității de Primire Urgențe a cedat, sau a fost construit un nou Spital TBC care de mai bine de un an de zile stă nefolosit. Nici afacerile firmei vărului generalului Coldea nu au ocolit Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, fostul președinte al CJA, Nicolae Ioțcu, fiind trimis în judecată pentru fapte de corupție alături de un administrator al celebrei firme aparținând rudei lui Coldea care a obținut bani frumoși și de la Arad. La Spitalul Matern s-a spus public în urmă cu un an că în caz de incendiu nu pot intra mașinile de pompieri, iar spațiile sunt improprii și pun în pericol viața bolnavelor și a cadrelor medicale. La secția de Boli infecțioase sunt condiții ca-n Evul mediu și numărul exemplelor poate continua. În această situație, noua conducere a Consiliului Județean Arad a restituit peste 7 milioane de lei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Aradul a rămas din nou fără aparatură medicală performantă. Însă, culmea ipocriziei: conducerea Consiliului Județean spune că nu este responsabil pentru managementul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Vina este aruncată pe… managementul Spitalului. Însă, conducerea Consiliului Județean Arad uită că o parte a „managementului” a fost numită: în data de 2 noiembrie 2016 a expirat numirea membrilor Comitetului Director anterior. „În decizia noastră am luat în considerare consultările cu specialiştii şi ceea ce ne dorim şi ne-am asumat odată cu mandatul nostru administrativ - schimbarea ritmului în instituţiile finanţate de Consiliul Judeţean Arad”, spunea atunci dr. în Drept Iustin Cionca, președinte al Consiliului Județean Arad.

În opinia conducerii Consiliului Județean Arad, managementul este vinovat că, de exemplu, la secția de Boli infecțioase sunt condiții ca-n Eveul mediu: nu a făcut solicitări către Consiliul Județean în vederea investiției în actualul sediu al Secției de Boli Infecțioase Adulți. Consiliul Județean Arad a aflat în 3.10.2016 că s-a respins prin Decizia nr. 422/01.10.2013 cererea de retrocedare nr. 1881/29.09.2004 depusă de Forumul Democrat al Germanilor din Arad pentru clădirea în care funcționează Secția de boli infecțioase. Așa că, a alocat în 2016 suma de 100.000 lei pentru reparații la acoperișul clădirilor, iar în acest an, vor urma și alte reparații.

Afaceri cu Infecțioasele

În anul 2014, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a solicitat Consiliului Județean Arad rezolvarea funcționării defectuoase de la secția de Boli Infecțioase, prin construirea în curtea spitalului a unei clădiri noi. Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 236/31.10.2014 a fost alocată în bugetul Spitalului suma de 411.000 lei, pentru realizarea obiectivului de investiții intitulat „Documentație Cladire Infecțioase” și prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 30/12.02.2015 a fost alocată suma de 317.000 lei. A fost efectuată licitația, iar câștigător a fost BUILDING OLM SRL Timișoara, cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 3954/20.02.2015, în valoare de 157.426,77 lei pentru întocmirea documentației tehnico-economice „Construire cladire patologie infecțioasă în incinta spitalului clinic județean de urgență Arad”. Numai că, nu s-a făcut absolut nimic. În 31.10.2016, a fost notificată firma timișoreană că a încetat contractul pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile. Au trecut trei ani de atunci, construcția nu există și la secția de infecțioase bolnavii stau în condiții de Evul mediu, fără apă și căldură, cu bucăți de tencuială care cade în saloane și faianța care se desprinde de pe pereți.

Președintele Cionca le cere parlamentarilor să aducă bani

A dat milioane înapoi, dar acum vrea alți bani. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, le cere parlamentarilor arădeni să aducă bani pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. „Am cerut parlamentarilor de Arad să lupte la București pentru ca județul să primească 35 de milioane de euro pentru investițiile absolut necesare în Spitalul Clinic Județean de Urgență. Imaginile de la Secția de Boli Infecțioase Adulți sunt elocvente pentru drama sistemului sanitar arădean, și din păcate dacă ne-am concentra să rezolvăm problema de acolo, în mod justificat opinia publică ar putea remarca faptul că există dezastre similare în alte secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență. Cele 35 de milioane de euro sunt extrem de necesare pentru amenajări și utilarea cu aparatură, respectiv pentru investirea în clădiri noi”, a declarat Iustin Cionca.