Cei care plănuiesc să facă marele pas pentru o viaţă în doi sunt aşteptaţi întregul week-end la Iulius Mall, unde are loc Festivalul de nunţi IM MARRIAGE. În plus, sâmbătă vor avea parte de un concert susţinut de Alexandra Mitroi. Duminică, cei mici au întâlnire cu fascinanta lume a poveştilor şi a teatrului de păpuşi.

De astăzi şi până duminică inclusiv, îndrăgostiții sunt așteptați la Festivalul de nunţi IM MARRIAGE. Aproximativ 50 de expozanţi sunt pregătiţi, la demisolul şi parterul mall-ului, cu cele mai bune servicii şi produse, care îi vor ajuta să îşi organizeze nunta de vis.

La târg sunt prezentate ofertele mai multor restaurante, hoteluri şi centre de evenimente din Timişoara, în vreme ce viitoarele mirese, care nu și-au găsit încă rochia perfectă, pot alege dintre nenumăratele modele expuse. Mirii vor găsi opţiuni pentru invitaţii, mărturii, verighete, bijuterii, servicii de catering, sonorizare, aranjamente florale, decorațiuni, pachete foto – video şi multe altele, pentru o nuntă ca în poveşti.

Iulius Mall le face un cadou în plus îndrăgostiţilor şi îi invită sâmbătă, de la ora 18.00, la un concert susţinut de Alexandra Mitroi.

Ziua de duminică va începe la Iulius Mall Timişoara cu o frumoasă reprezentaţie de teatru de păpuşi. Copiii au întâlnire cu „Elefănţelul curios”, de la ora 12.00, în food court.