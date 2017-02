Pacientii de-o schioapa internati in Sectia de Oncologie Pediatrica a Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara au avut parte de o surpriza.

Tudor Chirila si colegii lui din trupa Vama i-au vizitat pentru a-i incuraja in lupta pe care o duc cu o boala crunta. Intalnirea a fost una emotionanta, mai ales ca juratul de la Vocea Romaniei a revazut cativa pusti care au castigat batalia nedreapta.

"Buna ziua. Nu va speriati, suntem muzicieni! Nu suntem medici, suntem muzicieni", le-a spus Tudor Chirila copiilor.

In urma cu sase ani, Tudor Chirila pasea in aceste saloane pentru a realiza cateva filmulete pentru asociatia "Daruieste viata". Atunci a cunoscut copii pentru care spitalul devenise a doua casa, dar de unde sperau sa plece.

"Sunt Leonard. Am opt ani, am leucemie, as vrea sa ma fac bine. As vrea sa merg acasa", spunea un baietel in 2011.

Multi dintre ei au invins intre timp boala.

Diana, in varsta de 23 de ani, a castigat lupta nedreapta si este asistenta medicala.

Diana Sara Dutu: "Pe langa vizita familiei, dar si vizita oricarei persoane, ca era cunoscuta sau necunoscuta, a contat foarte mult, pentru ca venea din afara si ridica moralul."

In Sectia de oncologie pediatrica a Spitalului de Copii din Timisoara sunt acum 30 de micuti, pe care juratul de la Vocea Romaniei i-a vizitat, in speranta ca le va insenina ziua.

Si, cu multa rabdare, a incercat sa-i faca sa zambeasca si sa uite de durere.

Tudor Chirila: "E un moment greu. Te trec tot felul de ganduri... Uitam foarte repede cat suntem de fericiti si, de fapt, pentru ca avem putin, tot timpul vrem mai mult. E natura umana..."

Primul etaj al Sectiei de oncologie pediatrica a fost renovat de Asociatia "Daruieste viata". S-a investit peste un milion de euro, iar lucrarile de modernizare continua.

Carmen Uscatu, presedinte al Asociatiei "Daruieşte Viata": "Oamenii pot intra pe bursadefericire.ro si dona online, pot descarca formuralul de 2 la suta si pana la 25 mai sa il trimita catre Administratia Financiara. Pot da un SMS cu mesajul SPITAL la 8844 si pot dona doi euro lunar si, de asemenea, oamenii care au companii pot directiona din impozitul pe profit 20%."

In plus, voluntarii vor sa construiasca o clinica de oncologie pentru cei mici si in curtea Spitalului "Marie Curie" din Capitala, care va avea 80 de soalane, sali de tratament, spatii de joaca si locuri speciale pentru parinti.

