Seniorii Timişoarei au trăit momente înălţătoare de spiritualitate şi emoţie, sâmbătă, de la ora 17, la în Sala de Concerte a Colegiului Național de Arte ”Ion Vidu”.

Corala Armonia din Baia Mare, dirijor Mihaela Bob-Zăiceanu, le-a închinat concertul extraordinar “Copiii Marii Uniri” sub egida Cluburilor Rotary din Timișoara. Trebuie să amintim că evenimentul a avut loc cu un an înainte de împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire a României, 1 decembrie 2018.

“Seniorii care ajung la minunata vârstă de 90 de ani reprezintă o sărbătoare şi nu puteau să treacă neobservaţi. Noi i-am numit Copiii Marii Uniri – generaţia care a construit această ţară. E extraordinar şi nu putem să uităm. Seniorii sunt stâlpii istoriei acestei ţări. Au venit în număr mare aici şi s-au bucurat de spectacol. Ei au plans împreună cu noi, ascultând cântecele noastre. Timişoara a fost pământul roditor al acestor oameni. E extraordinar. Minunaţii seniori aici de faţă au reuşit să facă posibilă existenţa a tot ceea ce avem mai bun –adică viaţa. Aveţi admiraţia noastră. Am venit aici în acest templu al muzicii din Timişoara să susţem sărbătoarea închinată Copiiilor Marii Uniri”, a spus Saşa Nicolici.

Printre seniori s-a aflat şi Ştefan Hruşcă, în vârstă de 90 de ani, tatăl celebrului cântăreţ, Ştefan Hruşcă, care cu lacrimi în ochi de încântare şi mulţumire a declarat: „A fost un spectacol foarte frumos. Nu am mai auzit să se mai întâmple aşa ceva. Am venit cu drag aici în Timişoara, unde am două fete. Băiatul, Ştefan, e în Canada. Mai am nepoate în Roma şi Londra”.

Elena Someşan, în vârstă de 85, care de 47 de ani este coristă la Biserica din Iosefin din Timişoara, a mărturisit: „A fost un spectacol înălţător, fiindcă ne-am regăsit şi noi în tot ceea ce au cântat artiştii. Totul a mers la sufletul nostru şi ne-a emoţionat până la lacrimi. A fost aşa de înălţător, încât nu mai ştiam unde mă aflam. Sunt şi o iubitoare de muzică. De asemenea m-a impresionat foarte mult că alţii s-au gândit la noi, oamenii vârstnici şi ne-au dedicat spectacolul acesta atât de impresionant”. Toţi seniorii prezenţi au primit în final flori şi diplome de excelenţă.

Scopul evenimentului a fost sărbătorirea seniorilor cu vârste între 90-100 ani, denumiți simbolic Copiii Marii Uniri. Corala Armonia din Baia Mare este cunoscută atât la nivel național, cât și internațional, prin interpretarea lucrărilor de factură tradițională într-un mod original. Corala Armonia a participat în anul 2016 la Olimpiada Mondiala Corală desfășurată la Sochi, unde a fost premiată cu medalia de argint. Acest premiu, alături de alte distincții, reprezintă aprecierea pentru eforturile de a conduce mai departe tradiția cântului coral și a costumelor naționale, prin ținutele vechi de sute de ani.