Vă mai amintiți de familia din Timișoara căreia i-a ars casa în care locuia cu cei doi copii? Dezastru s-a întâmplat la mijlocul lunii ianuarie, în data de 13, iar acum Marina Dicianu și micuții ei stau cu chirie într-o clădire veche și se descurca foarte greu.

„Am doi copii mici, şi am rămas în toiul iernii fără nimic, fără acoperiş deasupra capului şi fără casă! Vă rog ajutaţi-mă!”, s-a plâns tânăra mămică Marina.

“Astăzi, împreună cu Diana Maria Acs și Andrei, doi tineri cu inima mare, am fost să îi vizităm pe copilași și să le facem o bucurie. Din păcate, în general, oamenii sunt impresionați când aud de o tragedie, apoi uită în două zile..... ! Aşa s-a întâmplat şi cu această familie. Nu a trecut nicio lună şi toţi au uitat de ei, iar şansa lor stă în alţii, acum. Părinții copiilor vă cer ajutorul pentru a își cumpăra materialele necesare construirii unei căsuțe. Alex și Denis sunt doi copii extraordinari, unul are doi ani, celălalt opt... Încă au coșmaruri cu flăcările ce le-au mistuit tot ce aveau... Le putem dărui speranța unui cămin adevărat!”, povesteşte Diana, o prietenă a Marinei.

Dacă îi puteţi ajuta, tânăra familie se află într-o situaţie extreme de grea!

CONT BANCAR:

RO25BRDE360SV33874553600 RON

RO97BRDE360SV94936553600 EURO

TITULAR CONT: DICIANU LUCIAN ION, BRD Timisoara