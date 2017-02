Doi conducători auto din Arad au ales o metodă proprie de protest. Practic, după cum a postat un arădean care a sesizat fenomenul pe o rețea de socializare, cei doi au circulat în paralel cu 10 km/h, paralizând traficul rutier din zonele pe unde au trecut. „Azi 06.02.2017 in jurul orei 11 ma aflam in sensul giratoriu de la podgoria urmand a ma indrepta spre teatru. M-am intersectat cu doua masinii, un WV alb AR 18 NEO si un pejo B 38 COR, acestea avand lipite niste afise prin care aducea la cunostinta participantilor la trafic cum ca ei ar face miting intre orele 10-12 in fiecare zi circuland cu o viteza de 10 km la ora. Nu mesajul in sine m-a deranjat edreptul fiecarui cetatean sa se exprime in mod liber. Ceea ce m-a deranjat a fost faptul ca acesti doi cetateni au blocat ambele sensuri de mers, obligand ceilalti participanti la trafic sa se alinieze in spatele lor. La intoarcere spre casa in jurul orei 11,44 aceias doi cetateni se aflau in zona ziridava avand acelas mod de a circula pe doua benzi pana la podgoria unde numarul benzilor pe sensul de mers creste, asfel reusind sa fie decongestionata coloana. Ma intreb acesti doi cetateni au autorizatie de blocare a unui drum public? Poate fi ceva spontan aici ? Politia de ce nu se sesizeaza ???? Cine e in spatele lor ???”, se întreabă retoric arădeanul care a și fotografiat unul dintre autoturismele implicate în această manevră.