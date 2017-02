Primarul Nicolae Robu i-a cerut city-managerului Robert Kristof să genereze un portofoliu de aplicaţii mobile şi alte aplicaţii informatice pe care municipalitatea va încerca să-l genereze, respectiv, să fie achiziţionate, astfel încât să fie promovate în oraş cât mai multe dintre elementele care definesc conceptul de smart-city.

„Şi viceprimarul Farkas Imre are această sarcină, iar Robert Kristof va relaţiona cu mediul universitar în acest sens şi va încerca să materializeze mai vechiul meu apel de constituire a unor grupuri de voluntari, care să participe la dezvoltarea efectivă a unor astfel de aplicaţii”, spune Nicolae Robu, care menţionează că aplicaţiile cele mai bune pot fi şi premiate în bani, „totul legal şi transparent”.

„I-am cerut să se intereseze ce există în oraşele cele mai dezvoltate în privinţa implementării conceptului de smart-city şi pornind de aici, vom face o anumită prioritizare şi vom trece la implementare, astfel încât să promovăm şi în Timişoara cât mai multe astfel de idei ultramoderne. Unele lucruri sunt chiar comune în alte părţi, de exemplu, să te duci cu telefonul la tine, să-l orientezi spre o clădire şi să vezi pe ecran o mulţime de informaţii despre acea clădire. Sunt lucruri pe care le vreau cât mai repede în Timişoara”, adaugă edilul.

Timişoara are deja o parcare inteligentă, la Modex, iar primăria vrea să extindă conceptul de smart-parking şi la parcarea de la Hotelul Central şi în zona centrală, în general, ajutându-i pe şoferi. Dacă la Modex a fost un proiect pilot, gratuit, în continuare astfel de obiective vor fi pe bani, fără ca executanţii proiectului să fie neapărat aceiaşi.

„Va fi licitaţie (...). Este posibil să se meargă chiar pe un alt principiu, nu neapărat cu senzori în asfalt, ci şi cu alte soluţii, cu camere video şi pe baza imaginilor transmise de camere, sistemul informatic să facă o analiză şi să stabilească unde sunt locuri libere. Până la finele acestui an se poate implementa sintemul pentru parcările din zona centrală, dacă licitaţiile merg bine. Vom prevedea bani pentru asta la buget”, detaliază edilul.

Parcarea Oituz, tot mai aproape



Primarul Nicolae Robu nu evită să recunoască faptul că toată lumea este nemulţumită că PMT nu a construit parcări, dar spune că nu avea unde.

„Noi nu avem teren (...). Eu depun toate eforturile să ajungem în posesia unui teren unde să putem face o mare parcare şi o vom face de îndată ce vom avea unde”, spune Robu.

El a adus marţi şi o veste bună, în sensul că s-au mai făcut nişte paşi în negocierea cu UVT pentru schimbul de terenuri care ar da undă verde pentru parcarea Oituz.

„Va mai fi o şedinţă cu terţii săptămâna viitoare şi se prefigurează că în câteva săptămâni vom ajunge la o înţelegere şi vom putea face acel schimb de proprietăţi şi PMT va avea unde să facă acea parcare cu circa 1.200 de locuri. „Va fi un salt extraordinar pentru satisfacerea unei nevoi stringente”, a mai afirmat Robu.